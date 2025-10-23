5 Seconds of Summer traerá al Roig Arena su gira internacional 'Everyone's a Star' el 1 de mayo La banda australiana llegará por primera vez a Valencia I En España sólo acturá en Madrid y en la capital del Turia

Laura Garcés Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 16:27 Comenta Compartir

La banda australiana 5 Seconds of Summer actuará por primera vez en Valencia el próximo año. El 1 de mayo, en Roig Arena, los fans del grupo podrán reencontrarse con la que es una de las bandas más exitosas e influyentes del pop-rock actual. La gira en España sólo tiene parada en Madrid, el 30 de abril, y el encuentro con el público de Valencia.

Formados en Sídney (Australia) en 2011, 5 Seconds of Summer pasaron de ser un grupo de amigos del instituto a convertirse en una de las bandas más destacadas del siglo XXI. A lo largo de catorce años de trayectoria, el grupo australiano ha vendido más de 18 millones de discos y han superado los 10.000 millones de reproducciones en plataformas digitales. Además, han alcanzado tres números uno consecutivos en el Billboard 200 y han sigo galardonados en los ARIA Awards, MTV EMAs y MTV VMAs, entre otros.

Con el lanzamiento de su esperado sexto álbum «Everyone's a Star», la banda integrada por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin inician una nueva y ambiciosa etapa de su carrera, liderada por los sencillos «NOT OK» y «Boyband».

Las entradas para el concierto de 5 Seconds of Summer salen a la venta el viernes, 31 de octubre, a las 10h, en la web www.roigarena.com.