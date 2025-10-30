Los frescos de la bóveda de los Santos Juanes, listos para mostrar su esplendor La última semana de noviembre se descubrirán las pinturas de Palomino recuperadas tras cuatro años de restauración I La rehabilitación integral del templo, tanto la decoración interior como la estructura arquitectónica, ha requerido una inversión de seis millones de euros

Laura Garcés Valencia Jueves, 30 de octubre 2025, 01:02 Comenta Compartir

La gran obra de restauración de los frescos que Palomino pintó en la iglesia de los Santos Juanes vive sus últimas horas. Tanto que ya hay fecha para descubrirla. La última semana de noviembre se levantará el telón que permitirá ver el gran trabajo de restauración ejecutado bajo el mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero. Ya sólo hay que esperar un mes.

Quedará al descubierto el brillante resultado de cuatro años de esfuerzo -desde 2021- y seis millones de euros de inversión para devolver la riqueza que el fuego, el paso del tiempo y los desaciertos en restauraciones anteriores, arrebataron a una obra de arte de gran magnitud y de inmenso valor artístico. Ni más ni menos que 1.200 metros cuadrados de frescos de Palomino.

A la restauración, única y extraordinaria, ya no le queda casi nada. Tal como ha podido saber LAS PROVINCIAS, los trabajos ya se centran en detalles de última hora, como la limpieza de los suelos del templo y la revisión de las puertas para que también éstas queden en perfecto estado de revista.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, el pasado julio empezaron a desmontarse los andamios que recorrían la nave central y sobre los que se subían los especialistas en restauración para curar las profundas heridas de los frescos. Durante el verano la nave central del templo se cerró al culto. Sólo quedó disponible para las celebraciones religiosas la capilla de la Comunión. El equipo de restauración necesitaba espacio para ultimar la intervención, para dar los últimos toques de la magna obra ejecutada bajo el mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero.

Ampliar Detalle de la chada ya restaurado. Iván Arlandis

Ya en julio se trabajaba en la preparación de la instalación que reproducirá los frescos del ábside, pinturas que no se han localizado y por tanto no ha sido posible restaurar, como sí se ha hecho en el resto de la bóveda que recorre todo el templo, incluidas las capillas laterales.

La fecha señalada para mostrar el resultado era el último trimestre de 2025. Y ese tiempo ha llegado ya. Apenas un mes separa a la sociedad de la posibilidad de que los ojos de los valencianos y los de cuantos visitantes lo deseen descubran la que, sin duda, será una visión asombrosa ante la reconquista de tanta belleza.

La mirada de curiosos y de amantes del arte se encontrará con el resultado de un trabajo realizado con la misma pericia con la que el cirujano se maneja con el bisturí a la hora de enfrentarse a un cuerpo humano cuya vida hay que salvar. Salvar –casi resucitar– una obra de arte de maravilloso es la esencia del proyecto dirigido por la catedrática de Restauración Pilar Roig que lleva a cabo un equipo en el que han participado treinta especialistas en distintas disciplinas.

La recuperación de los Santos Juanes no sólo se ha detenido en los frescos de Palomino. Puede decirse que todo el templo se ha puesto patas arriba. No ha quedado un solo rincón sin revisar. La estructura arquitectónica, como también las esculturas ornamentales de la iglesia, obra de los artistas Bertesi y Aliprandi.

Las fachadas recayentes a las plazas del Mercado, de Brujas y del Bautismo de San Juan también se han recuperado de manera que lucen como si estuvieran recién construidas. El edificio -se mire por donde se mire- se muestra esplendoroso en su exterior tras un trabajo de limpieza y restauración profundos -dirigido por el arquitecto Carlos Campos-, que ha alcanzado hasta lo alto del campanario y la veleta, popularmente conocida como el pardal de Sant Joan.

Ampliar Tramo de los frescos ya recuperados en una imagen del pasado verano. J. L. Bort

La intervención en una construcción catalogada como Monumento Nacional es fruto del acuerdo firmado en 2019 entre la Fundación Hortensia Herrero y el Arzobispado de Valencia. Las actuaciones, tanto en la construcción como en la ornamentación, han contado con un presupuesto de seis millones de euros.

En principio se esperaba la conclusión en 2024, pero la pandemia de 2020 llevó el plazo al ejercicio en curso. El templo, de origen gótico valenciano, fue reedificado en los siglos XIV y XVI a causa de los incendios. Será en el siglo XVII y comienzos del siglo XVIII cuando finalmente adquirirá su aspecto definitivo, con fisonomía barroca. Fue en 1936 cuando un incendio la dejó con el ajado y dañado aspecto que posee en estos momentos. Una desafortunada restauración de los años setenta la acabó de destrozar. Ahora conocer el resultado de su recuperación es cuestión de días.

.

Reporta un error