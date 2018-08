Sanidad entierra el plan de Montón para repartir medicinas a residencias La actual consellera de Sanidad, Ana Barceló, y su predecesora en el cargo, Carmen Montón, en el traspaso de poderes. / Damián Torres Un informe de la conselleria ve inviable el plan al no existir decreto o estructura farmacéutica que ampare el modelo DANIEL GUINDO Valencia Domingo, 5 agosto 2018, 01:14

El futuro modelo para el reparto de medicamentos a residencias ideado por la anterior consellera de Sanidad, Carmen Montón, se ha desmoronado como un castillo de naipes. El programa Resi-Equifar pretendía centralizar el suministro de fármacos a los centros sociosanitarios y se encontró con la oposición frontal tanto del Colegio de Farmacéuticos como de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte). Sin embargo, y pese a ello, el departamento -en la etapa de Montón- siguió adelante con la medida y sacó a concurso el servicio de preparación de las unidosis de las medicinas por algo más de 50,8 millones de euros. Dos empresas se habían presentado para suministrar los lotes en los que se había dividido el servicio e, incluso, se habían abierto ya los sobres con la documentación técnica de las propuestas.

Y cuando todo parecía que estaba a punto de arrancar, ha sufrido un frenazo en seco, prácticamente definitivo. El 11 de julio, la nueva titular del departamento, Ana Barceló, ya comunicó a los colegios de farmacéuticos de las tres provincias la paralización del expediente con el objetivo, según indicó, de abrir un proceso de diálogo tras el verano con los agentes implicados para revisar el modelo.

Sin embargo, un informe del 13 de julio de la dirección general de Eficiencia y Régimen Económico de la propia conselleria pone de manifiesto que, al menos en el marco actual, el proyecto es, cuanto menos, inviable.

El DOGV publica el desistimiento de la conselleria a la licitación del expediente

En concreto, el documento argumenta que la renuncia a suscribir el contrato se debe a varios motivos. Entre ellos, aduce que se encuentra pendiente del acuerdo de la mesa bilateral con el Gobierno de España -creada después de las objeciones que puso el Ejecutivo a la iniciativa-. Si no hubiese acuerdo, la Administración central podría interponer un recurso de inconstitucionalidad, mientras que si se llegara a un entendimiento «podría suponer una modificación en su redacción y, por tanto, en su contenido y naturaleza». También subraya que, en la actualidad, no existe ningún decreto o norma publicada que detalle el desarrollo y organización del modelo Resi-Equifar -precisamente, una de las críticas que suscitó fue la convocatoria del concurso sin normativa previa-. Asimismo, recalca que la valoración de la oferta que contiene la evaluación técnica «se está retrasando significativamente, lo que compromete la ejecución del contrato en 2018, no teniendo respaldo normativo».

Otra cuestión que dificultaría su puesta en marcha es que los grupos de trabajo destinados a definir las actividades asistenciales y las integraciones y requerimientos técnicos e informáticos para la puesta en marcha del programa «no se encuentran activos»; mientras que tampoco está creada ni dotada la estructura farmacéutica prevista en el proyecto.

El departamento descarta por ahora abrir otro expediente

En esta línea, el Diari Oficial de la Generalitat publicó el pasado miércoles el desistimiento de la licitación del expediente por parte de la conselleria, aunque apunta que esta renuncia «no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación». Ante esta posibilidad, LAS PROVINCIAS cuestionó al departamento de Ana Barceló sobre si se iba a licitar un nuevo proyecto o a mantener el sistema actual. Al respecto, contestaron que «en los meses venideros, la conselleria pretende determinar el modelo de prestación farmacéutica a residencias sociosanitarias, garantizando su conveniencia y viabilidad, y contando con el consenso de los grupos de interés para ser un modelo integrador y colaborativo que proporcione una atención farmacéutica a medida de las necesidades de cada una de las personas y las residencias sociosanitarias». «En este estado, y hasta que no esté totalmente clarificado el modelo y sus necesidades, no se puede concluir que se vaya a proceder a un nuevo expediente de contratación para elaborar dosis unitarias», concluyeron.