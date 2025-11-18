Ruzafa convoca el concurso de belenes

R. V. Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 10:21 Comenta Compartir

La Junta Municipal de Russafa ha lanzado la convocatoria de su Concurso de Belenes 2025, la segunda edición de una propuesta cultural que vuelve tras el éxito alcanzado el año pasado. De nuevo, su propósito es fomentar la participación ciudadana, preservar las tradiciones valencianas y promover la creatividad artística en torno a una de las expresiones populares más arraigadas de la Navidad. El certamen va dirigido a la participación de comisiones falleras, parroquias, centros educativos, entidades culturales y asociaciones vecinales del distrito, y se consolida como una cita anual de referencia para los barrios del distrito Russafa, que ya en 2024 exhibieron un alto nivel de participación y un notable interés por la actividad belenista.

La principal novedad de esta edición de 2025 es que se establecen tres categorías diferenciadas, con el objetivo de dar cabida a la diversidad de estilos y enfoques que conviven en los barrios del distrito en torno a los belenes: tradicional, infantil y creativo. La primera de ellas se refiere a los nacimientos tradicionales, es decir, aquellos montajes que siguen la estética clásica y los elementos propios del belenismo más arraigado. La segunda modalidad, belén de libre diseño / creativo, está pensada para aquellos proyectos que incorporan técnicas innovadoras, propuestas artísticas originales o interpretaciones no convencionales del Nacimiento. Y, finalmente, el belén infantil se reserva para las creaciones elaboradas total o parcialmente por niños y niñas, con la intención de fomentar la participación de los más pequeños y la transmisión generacional de la tradición.

El Concurso de Belenes de la Junta Municipal de Russafa contará con un premio extraordinario de 400 euros al mejor belén del certamen, sin distinción de categoría, como máximo reconocimiento al conjunto de la obra presentada. A ello se suman tres premios de 200 euros, destinados a galardonar al mejor belén de cada categoría. Además, el jurado podrá conceder accésits en cada modalidad, con la finalidad de destacar la calidad artística, el ingenio o el esfuerzo colectivo de las propuestas que, aun no resultando ganadoras, merezcan una mención especial.

La presidenta de la Junta Municipal de Russafa, la concejala Paula Llobet, ha destacado que este concurso de Belenes «tiene como finalidad motivar la participación y reconocer el trabajo, la dedicación y el cariño que tantas entidades de Russafa ponen cada año en la elaboración de sus belenes. Muchos de estos proyectos representan semanas de esfuerzo comunitario, donde colaboran vecinos, falleros, voluntarios o catequistas, y creemos importante visibilizar ese espíritu colectivo». La concejala ha destacado que la primera edición del concurso «superó todas las expectativas, tanto en participación como en la calidad artística de los montajes», lo que ha animado a la Junta Municipal a reforzar y ampliar la iniciativa.

«Russafa es uno de los distritos con mayor actividad cultural de València, un barrio dinámico, creativo y con una enorme riqueza social», ha señalado Llobet. «Con este concurso queremos contribuir a poner en valor este talento, reforzar la convivencia y seguir impulsando unas tradiciones que forman parte de la identidad valenciana», ha añadido. La edila también ha subrayado el papel del concurso como motor para dinamizar la vida de los barrios en las semanas previas a la Navidad, al generar recorridos vecinales, visitas culturales y actividades educativas que fortalecen los lazos comunitarios.

Para participar es necesario realizar inscripción por medio de instancia general al Ayuntamiento de Valencia. Ya está abierto el plazo, que permanecerá disponible hasta el próximo 4 de diciembre. La solicitud tendrá que ser presentada en la sede electrónica municipal, https://sede.valencia.es/sede/. En este caso, se tendrá que enviar copia de la instancia al correo jmruzafa@valencia.es, para hacer el seguimiento de ésta. Además, se especificarán los datos siguientes: nombre de la entidad participante, modalidad: tradicional, infantil, libre diseño / creativo (se puede participar en varias) y lugar de ubicación del belén y horario de visita, así como nombre de la persona responsable e indicación del número de teléfono.