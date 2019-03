La ruina de los polideportivos Estado de las taquillas del vestuario de Marxalenes. / lp Vecinos y usuarios de Abastos, Marxalenes o Nazaret reclaman inversiones MAR GUADALAJARA Lunes, 1 abril 2019, 00:06

valencia. Excrementos, desperfectos en los accesos, verjas con agujeros, deterioro en puertas, falta de pintura y limpieza en las canchas, aseos y vestuarios inservibles o suciedad en las piscinas... Son algunas de las escenas que relatan vecinos y usuarios de los complejos deportivos de la ciudad como el polideportivo de Nazaret, Marxalenes o el Complejo Deportivo de Abastos. Tras varios años de quejas y escritos a las autoridades municipales reclaman reformas e inversiones para garantizar el servicio. «Lo estamos pagando, pedimos un servicio mínimo», es la frase más repetida entre quienes a diario acuden a los diferentes recintos. A las protestas de vecinos y usuarios se suman las de pequeñas empresas gestoras que están a cargo de instalaciones antiguas; la reparación y la reforma supone un elevado coste al que se añade el pago de un canon anual a la administración municipal. «Y todo sin percibir nada, ni un euro de inversión por parte del Ayuntamiento o de la Federación Deportiva», protesta Constantino Crespo, gerente de la empresa familiar que hace nueve años evitó el cierre del Polideportivo de Marxalenes. «Yo no gano nada ahora mismo esto no me sale rentable, esto estaría cerrado de no ser por nuestro esfuerzo y lo mantengo porque este es mi barrio y quiero dar un servicio a los vecinos de la zona», comenta el gerente.

Barrio humilde

Los vestuarios están viejos, las taquillas deterioradas, el campo de fútbol no es de césped y la algunas máquinas del gimnasio están algo obsoletas, pero el centro de Marxalenes sigue pasando todas las revisiones y los controles que realizan los técnicos de la Federación. «Poco a poco he ido cambiando cosas, reparando y mejorando lo que puedo, pero es lo que hay he intentado en cientos de ocasiones que el Ayuntamiento revierta el canon que pago en el recinto pero prefieren invertir el dinero en otras cosas, como el carril bici», dice mostrando las cuotas a las que debe hacer frente mientras fantasea con aquello que podría hacer con ese dinero: «Tendría maquinas nuevas, un campo de fútbol con césped o podría reparar vestuarios; lo que cambiarían las cosas si los 29.000 euros que pago al año se revirtieran aquí».

«Una señora resbaló y aún está en el hospital; no hay personal de limpieza»

Constantino Crespo se sigue considerando deportista, al igual que lo fueron su mujer y su hija, una familia de un barrio humilde que trabaja para ofrecer un servicio a la comunidad. «Lo mantengo por eso, porque quiero que mi madre y sus amigas puedan venir sin pagar una fortuna, porque mis vecinos prefieren montar partidos de fútbol aquí cerca de casa, porque hay muchos niños que aprenden a nadar y muchas familias sin dinero que se lo pueden permitir».

Licitaciones sin plazo

Mientras, el Consistorio sigue sin plazo para abrir las licitaciones. Achaca el retraso a la entrada en vigor de la norma de desindexación sobre los contratos de arrendamientos en el sector público que implican «cambios y correcciones en los pliegos», según explica la regidora de Deportes, Maite Girau. Aunque lo cierto es que Girau ya anunció que se aumentarían las exigencias en dichos pliegos y aseguró que se añadiría la obligación de realizar inversiones a las nuevas concesionarias, al parecer para eludir la inyección municipal en estas instalaciones.

Una versión muy diferente es la que mantienen desde hace años los vecinos de Nazaret. «Mandé fotos y correos explicándole la situación a la Fundación Deportiva pero al parecer nadie le dio importancia, tanto la regidora como el director técnico me dijeron que se les había pasado, aún seguimos en la misma situación. Sólo han arreglado la puerta de emergencia», relata José Antonio Barba, presidente de la asociación vecinal de Nazaret. Suciedad, humedades, moho, excrementos y filtraciones de agua son los principales problemas del polideportivo del barrio. Asimismo, Barba explica que es una única persona la encargada de la limpieza de todo el complejo con una superficie de más de 4.300 metros cuadrados, «y no tiene máquinas, va con escoba y recogedor», asegura. El presidente habla de hartazgo de los residentes. «Cómo no van a estar cabreados si hay una pista que parece de césped y es moho; pagas y te encuentras esto».

En el centro de la ciudad, en Abastos, la cosa no cambia. «Es una lástima que un edificio de estas características se eche a perder, las instalaciones están en estado de abandono», explica Amparo, que acude desde hace más de 10 años a la piscina del Complejo Deportivo de Abastos. «Voy todos los días por las mañanas porque me gusta y me sienta bien hacer algo de deporte, pero desde hace unos años se está notando no solo por el deterioro, también por la limpieza», asegura.

En 2018 el Ayuntamiento de Valencia anunció cambios en el complejo que nunca llegaron. Su intención era la de aprovechar que debía licitar de nuevo su gestión para realizar «importantes inversiones en su interior». Así se prometió en enero del año pasado, pero con la concesión ya caducada, todavía no se ha adjudicado un nuevo contrato.

La situación no mejora en Abastos. «Hay mucha suciedad y porquería, el termostato del agua no funciona y el agua de la piscina se desborda por todos lados y entra hasta los vestuarios, ha habido varios percances», relata Antonia, algo que confirma también Amparo. «Una señora se resbaló y aún está en el hospital, pero es que no hay personal de limpieza ni de mantenimiento», en otro ejemplo de la 'ruina' que padecen los polideportivos municipales.