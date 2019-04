Ribó reparte 24 millones para obras en los barrios a un mes de las elecciones Cs denuncia que se suprimen fondos del pasado año destinados a zonas del Cabanyal para destinarlos a la reforma de jardines P. MORENO VALENCIA. Jueves, 18 abril 2019, 00:48

El gobierno municipal aprobó ayer en la comisión de Hacienda dar de alta un total de 24 millones de euros procedentes del dinero sobrante de 2018 para repartirlo en decenas de obras e inversiones, sobre todo en los barrios y de pequeño calado. Con las elecciones del 26 de mayo a la vista, el tripartito intenta mejorar las cifras de ejecución del presupuesto, que todo el mandato se han mantenido por debajo de lo deseado, teniendo en cuenta el aumento de ingresos y la contratación masiva de interinos en las diferentes concejalías.

Así, la comisión trató no sólo la tercera modificación de créditos sino también una cuarta que llegó por vía extraordinaria. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento, Fernando Giner, aseguró como ejemplo que el alcalde Joan Ribó «ha dedicado el dinero que prometió para el Cabanyal en adecentar jardines olvidados y abandonados durante los cuatro años que ha durado el mandato».

Esta cuarta modificación destina por ejemplo 128.000 euros a la renovación de alumbrado público, así como otros 80.000 euros para la reforma de colegios públicos. De este calado hay numerosas intervenciones, donde destaca la reforma y saneado de jardines, así como los 608.000 euros destinados a las obras de reurbanización en barrios.

La mayoría de las partidas son pequeñas y se centran en alumbrado, aceras o reformas en colegios

«Ribó se retrata con la modificación de crédito de 24 millones que presentará en este último pleno. Es un gestor que reincide en sus errores», dijo Giner, quien añadió que «ya avisamos que el gobierno tripartito realizaba inversiones marmota que ha ido prometiendo, año tras año, sin ejecutarlas por mala gestión y carecer de voluntad política para abordar los problemas reales de los valencianos».

Otros ejemplos son los 205.000 destinados a reforma de aceras, junto con una inversión más potente de 1,5 millones para la construcción de edificios en las pedanías. La relación sigue con los 732.000 euros destinados a instalaciones deportiva, arrastradas en muchas ocasiones del año anterior.

«No es de recibo y los valencianos deben saber estas cosas. Ribó no ha gestionado ni ha gastado el dinero que él mismo anunció para barrios como el Cabanyal o áreas tan fundamentales como la vivienda», criticó el portavoz de Ciudadanos. La tercera modificación alcanza unas altas de 9,48 millones de euros, mientras que la tercera asciende a 14,29 millones.

Respecto a las altas de gasto en jardines, Giner aseguró que «esta modificación de créditos demuestra que los presupuestos que han aprobado para este año no son suficientes para el cuidado de nuestros parques y jardines. Están en mal estado porque no se han invertido en ellos». Las inversiones deben ser financieramente sostenibles, es decir, deben cumplir unos requisitos para que el Ministerio de Hacienda permita el trasvase de dinero no gastado del año anterior.

Otros ejemplos de obras y equipamientos aprobadas son los 2,2 millones para zonas verdes de la tercera modificación, lo que refleja la voluntad de mejorar este apartado de cara a los comicios. La reforma de bibliotecas se lleva por contra 35.000 euros y la adquisición de vehículos para el parque móvil municipal algo más de 90.000 euros. Por último, aparecen en esa cuenta otras inversiones en alumbrado y reforma de colegios.