Ribó ya ha reclamado un millón en impuestos a la Iglesia y a entidades El alcalde Ribó conversa con varios ediles del gobierno, ayer. / JESUS SIGNES El ejecutivo municipal aprueba en solitario pedir al Gobierno la modificación legal que avale el cobro en marcha desde julio PACO MORENO VALENCIA. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:55

Hasta 23 expedientes ha abierto el Ayuntamiento desde que el pasado mes de julio anunciara el envío de autoliquidaciones del Impuesto de Construcciones a entidades vinculadas con confesiones religiosas, sindicatos y oenegés. La cifra procede de 26 inspecciones realizada por los técnicos municipales y alcanza una recaudación de 1,02 millones de euros, aunque sólo se han ingresado de momento 7.899 euros en las arcas públicas.

Así figura en la respuesta del concejal de Hacienda, Ramón Vilar, al portavoz municipal de Ciudadanos, Fernando Giner, con fecha del pasado día 19, y que el segundo desveló en el pleno celebrado ayer, al hilo de una moción presentada por el Gobierno tripartito para pedir al Ejecutivo central que modifique la Ley de Mecenazgo.

La petición salió adelante con los votos en solitario del tripartito y la oposición tanto de Ciudadanos como del Partido Popular. La solicitud al Gobierno pide precisamente una modificación de la normativa para dar más cobertura jurídica al cobro de impuestos a entidades vinculadas a confesiones religiosas, sindicatos y oenegés por actividades que resulten lucrativas y por lo tanto supongan una competencia desleal con otras empresas.

Monzó asegura que todo el proceso se debe a la «inquina» del alcalde contra la Iglesia católica Giner desvela que las confesiones religiosas suman 424 recibos del IBI exentos por 924.013 euros

En la respuesta a Giner, se indica que la Ley General Tributaria impide ofrecer detalles de las autoliquidaciones que se han girado ya, para precisar que en su mayor parte el uso de los inmuebles es educativo/cultural y terciario/comercial. El concejal Vilar ha ofrecido los últimos meses ejemplos como edificios de la Universidad Católica o el Hospital Casa de la Salud, entre otros casos posibles. La contestación matiza que «no es determinante a efectos del impuesto el propietario del bien, sino el que realiza la obra».

Las preguntas no precisaban si se ha producido hasta ahora algún recurso, aunque uno de los motivos de la moción aprobada ayer es instar a modificar la normativa para evitarlos. El alcalde Joan Ribó fue el encargado de defender la postura del gobierno tripartito, para insistir en que «no hablamos de centros de culto. Todos están exentos de tributar por la libertad religiosa».

Eso sí, comentó que con la actual Ley del Mecenazgo de 2002 y el Concordato con la Santa Sede firmado en 1979, se dan «situaciones de exenciones fiscales de actividades económicas que ofrecen competencia a otras empresas. Un hospital, universidades, aparcamientos y hasta residencias; esto pasa en Valencia».

Recordó una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un pleito entre la Iglesia católica y el Ayuntamiento de Getafe debido al cobro del Impuesto de Construcciones. También otro fallo del Tribunal Superior de Baleares, en este caso por el Impuesto de Bienes Inmuebles de un comercio.

«Ejecutamos lo que firmamos en febrero con alcaldes de ciudades importantes», comentó acerca de la llamada Declaración de Valencia. «Esas exenciones pueden ser contrarias al derecho comunitario. Hay sentencias que dicen que son una ayuda ilegal», señaló el primer edil, para hablar que los tributos no afectan a «centros benéficos ni otra actividad de carácter social».

El primero en la réplica fue Giner, quien aseguró que la moción «tiene contradicciones y hay aspectos que no están claros, como todo lo que hace usted, señor Ribó. Cuando habla de que la ley no casa con la Constitución, eso no corresponde decirlo a un alcalde. No debe juzgar», para insistir en que «nuestro sistema tiene garantías para que alguien pueda iniciar el procedimiento si lo cree necesario».

El portavoz de Ciudadanos comentó que «si busca la equidad, estaremos con usted, pero siempre tiene aspectos que no están claros», para citar como ejemplo la necesidad de «ver la finalidad de los beneficios, más que la actividad». En otro aspecto de la moción se comenta que «piden una reforma profunda de la ley de 2002, pero no dicen lo que quieren cambiar», para señalar también que la potestad de las exenciones en manos de los Ayuntamientos «puede ser muy peligroso».

«Le tiene una inquina a la Iglesia que no se la puede quitar de encima, no sé si es algo personal o estrategia política», le espetó al primer edil del portavoz del grupo popular, Eusebio Monzó. «Están mareando a los ciudadanos porque no hay ninguna actuación administrativa que respalde esta situación, ni la del Impuesto de Bienes Inmuebles».

En su opinión, Ribó tiene «mentalidad decimonónica y republicana. Pide modificar la legislación pese a que no tenga las competencias, pero hay que insistir porque sí». El edil popular se preguntó por «los millones que está ahorrando la Iglesia con los servicios que presta», para asegurar que el PSPV «ha evitado el pago de unos 100.000 euros en el Impuesto de Plusvalías por la venta de su sede. ¿Los partidos políticos tienen que pagar también impuestos? ¿Sabía usted esto?».

Giner desveló que en 2017 las exenciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ascendieron a 1.856 recibos, con 9,46 millones de euros. De esta cantidad, las referidas a confesiones religiosas fueron 424 casos, con 924.013 euros. Además, 1.104 cobros que sumaron 2,98 millones se integraron en la Ley de Mecenazgo, donde también tienen cabida inmuebles de la Iglesia.

La intención declarada del gobierno municipal es enviar también recibos del IBI, aunque antes revisará caso por caso todos los afectados, para determinar los que supongan una actividad lucrativa que entra en competencia con empresas. Ribó insistió en que algunas sentencias señalan que se trata de «ayudas ilegales. Otros están amparados»

Monzó dijo por su parte que «hay fundaciones sin ánimo de lucro donde habría que ver su finalidad, para decidir si tienen que ser excluidas o no. La razón de que no lo haga es que tiene inquina a la Iglesia». El pleno aprobó finalmente instar al Gobierno a «dejar a los ayuntamientos la discrecionalidad de aplicar las exenciones fiscales y, en el caso de mantener determinadas, compensar a las haciendas locales».