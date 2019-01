Ribó niega al PP el expediente sobre la venta de la sede del PSPV Alcaldía se basa en la Ley General Tributaria, aunque los datos de las personas jurídicas, como partidos políticos, no están protegidos Á. S. Sábado, 26 enero 2019, 01:07

valencia. El Ayuntamiento de Valencia ha negado al grupo municipal popular el expediente sobre la exención del pago de la plusvalía al PSPV por la venta de su sede de Blanquerías. Alcaldía alega que la Ley General Tributaria impide facilitar información de terceros, mientras que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), según argumentan desde el PP, dice que sí se puede si es sobre personas jurídicas, no físicas, como en el caso del partido socialista.

Esta decisión de Alcaldía llega apenas una semana después de que se aprobara en Junta de Gobierno un informe del abogado de la ciudad en la que se daban argumentos legales para no facilitar información a la oposición. En el texto se alegaba sobre todo cuestiones de confidencialidad de la información, que no podían estar por encima del derecho al acceso a la misma de los concejales del Consistorio valenciano.

«Incomprensiblemente el alcalde Ribó sigue sin permitirnos conocer la verdad sobre el porqué el Ayuntamiento eximió al PSPV del pago de más de 100.000 euros por las plusvalías de la venta de su sede en Blanquerías a la vez que obligó al Partido Comunista a pagar este impuesto», lamentó ayer el portavoz del grupo municipal popular, Eusebio Monzó. «Queremos saber con exactitud si hubo un trato de favor al partido de la teniente de alcalde Sandra Gómez», reclamó Monzó, que aseguró que la AEPD «le ha dicho rotundamente al alcalde que no puede prohibir a los concejales del PP tener acceso al expediente y a la información sobre personas jurídicas que contiene». «Si Ribó sigue tapando al Partido Socialista sus razones tendrá, y no creo que estén vinculadas con la estabilidad del tripartito, porque desafortunadamente para Valencia ya hace muchos meses que esta coalición está rota y no gestiona nada», dijo Monzó, que animó al primer edil a publicar la información y dejar, así, «de alimentar dudas».