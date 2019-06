Ribó y Gómez no acercan posturas y bloquean el pacto de gobierno en Valencia Joan Ribó (dcha), junto a la portavoz socialista, Sandra Gómez, durante la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. / Efe El alcalde sigue negando la vicealcaldía a la concejala socialista, que rechaza una situación de «subordinación» de su grupo PACO MORENO Viernes, 21 junio 2019, 14:46

Compromís y el PSPV no han acercado ni un milímetro sus puntos de vista en la negociación para la formación de un gobierno en el Ayuntamiento de Valencia, que sigue en el aire dos semanas después del inicio de las negociaciones. Así ha quedado constatado tras escuchar al alcalde Joan Ribó y la concejala socialista Sandra Gómez.

La comisión formada por los dos partidos se ha reunido esta mañana, aunque para nada. El escollo principal es la reivindicación de una vicealcaldía por parte del PSPV, aunque Gómez ha dicho que «no es sólo eso, sino que se trata de una cuestión de fondo», al aludir a la situación de «subordinación» en la que quedarían los ediles socialistas con los modelos de gestión que se han puesto sobre la mesa.

«No es un modelo bueno, se ve abocado a que las decisiones se tomen en solitario o un gobierno en solitario. Nosotros lo que queremos es que haya un verdadero gobierno de coalición, que recoja el espíritu de cooperación del Botànic».

Esta es la referencia continua que ha dicho la edil. «Ninguna formación progresista puede cuestionar ese modelo porque ha tenido éxito y los mismos que estamos en el Ayuntamiento formamos parte de la Generalitat», ha dicho.

«La diferencia va mucho más allá de la vicealcaldía, es una cuestión del programa, de estructura de gobierno. Uno de los escollos es que no estamos de acuerdo con un modelo gerencial, donde los concejales del PSPV deban estar supervisados a personas no electas. El modelo no lo compartimos, parece que tenga que haber un gobierno en paralelo a la junta de gobierno», ha comentado.

Por su parte, el alcalde Ribó ha dicho sobre un posible gobierno en solitario de Compromís que «es una posibilidad que nadie quiere, ni ellos ni nosotros. Hace tiempo que estoy predicando que los gobierno de coalición son los que queremos. Esto es una piedra que veremos lo que hacemos», ha señalado sobre su negativa a que Gómez sea vicealcaldesa.

«Las dos posiciones son firmes y no puedo decir más que trabajaremos para buscar una salida. En el Ayuntamiento las cosas han funcionado bien en el anterior mandato; hay un escollo y veremos cómo lo sorteamos».