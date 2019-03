Joan Ribó pide al Valencia CF que informe de sus planes sobre el nuevo estadio de Mestalla Sarriá considera que mantener Mestalla sería una operación compleja y necesita el permiso de la Generalitat M. GUADALAJARA Valencia Jueves, 28 marzo 2019, 12:30

«El club tiene que explicarnos qué quiere hacer y decidir qué quiere ser de mayor», ha comentado esta mañana el alcalde Joan Ribó ante el debate abierto sobre mantener el actual Mestalla y derribar el nuevo estadio inconcluso en la avenida Cortes Valencianas.

«Vamos a estudiarlo, yo daba por supuesto qué iba a haber un cambio (por traslado) pero el Valencia CF tendrá que hacernos un planteamiento serio algún día, con calma pero debe hacerlo», ha explicado el alcalde antes de entrar en el hemiciclo del Ayuntamiento.

Las obras del nuevo estadio se paralizaron en febrero de 2009 y diez años después siguen sin ponerse en marcha los trabajos en la parcela de la avenida de Cortes Valencianas. El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, ha asegurado que la última novedad sobre el asunto de la que tiene constancia es la tramitación de la licencia para continuar con las obras del nuevo estadio y que no tiene «ninguna comunicación ni nos ha llegado la intención por parte del club de lo contrario». En su opinión, un cambio de rumbo en esta operación urbanística «revestiría una complejidad muy importante y debería pasar el visto bueno de la Generalitat».

No todos los aliados del gobierno municipal parecen dejar la puerta abierta a la posible propuesta. La portavoz de València en Comú y concejala de Gestión del Patrimonio, Maria Oliver, ha calificado de «absurda» la posibilidad de acabar con el proyecto del nuevo Mestalla: «Me parece curioso que siempre tengamos que arreglar los 'destarifos' que se fueron haciendo, ahora habrá que estudiar bien la propuesta ya que se está tramitando un gran pabellón en la otra punta de la ciudad y parece absurdo demoler uno que está sin acabar».

Por su parte la oposición presiona al gobierno municipal para que aclare esta cuestión y critica la falta de diálogo entre el Consistorio y el club. El portavoz municipal de Ciudadanos, Fernando Giner, considera que es un asunto que compete a todos los valencianos y que el alcalde debe asumir como responsabilidad. «Es muy fácil decir que no es competencia suya pero no cabe duda de que hay un estadio que está en medio de la ciudad y que se cae, yo no quiero que la gente vea eso. Hace falta diálogo y gestión, el Ayuntamiento debería crear una mesa para abordar el tema».