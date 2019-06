Ribó delega competencias de Hacienda mientras continúa sin formar gobierno El alcalde Ribó, ayer junto con el concejal Campillo después de la junta de gobierno. / jesús signes El alcalde se ve obligado a entregar de manera provisional a Isabel Lozano la firma para pagar facturas y aprobar trámites administrativos PACO MORENO VALENCIA. Viernes, 28 junio 2019, 23:56

El pacto de gobierno entre Compromís y el PSPV sigue bloqueado, por lo que la gestión diaria en el Ayuntamiento está obligando al alcalde Joan Ribó a delegar la firma de aquellos trámites necesarios y urgentes con el fin de que no se atasque por completo el trabajo de los servicios municipales. El último ejemplo ocurrió ayer en la junta de gobierno, donde se aprobó una delegación en favor de la concejala de Compromís Isabel Lozano.

La edil forma parte de la junta por parte de Compromís con Sergi Campillo y Giuseppe Grezzi. La delegación señala que se encargará de manera provisional de la «aprobación de las facturas y certificaciones que correspondan al desarrollo normal del Presupuesto y la firma de aquellos documentos contables exigidos en la tramitación administrativa».

Esto supone que con su firma las empresas podrán cobrar los trabajos realizados al Consistorio, de la misma manera que los servicios seguirán adelante con la ejecución de proyectos. La ausencia de concejales delegados fuerza a que todo este trabajo haya dependido de la alcaldía desde el pasado día 15. Se trata de la tercera delegación que realiza Ribó, tras una para que el exdelegado de Gobierno Interior, Sergi Campillo, tenga firma habilitada en la Mesa de Contratación para las adjudicaciones inferiores a los 300.000 euros. La otra se refería a que el exdelegado de Cultura Festiva, Pere Fuset, tuviera competencias provisionales en diferentes expedientes de la Feria de Julio y de los actos del Día del Orgullo.

Campillo y Fuset tienen también competencias para aprobar expedientes por decisión del primer edil

Compromís y el PSPV celebraron ayer la segunda junta de gobierno formada de manera extraordinaria para solventar los asuntos más urgentes. Tres miembros de la primera formación y dos de la segunda, Sandra Gómez y Ramón Vilar, además de un secretario municipal. Las delegaciones se realizan en todo caso en miembros del grupo liderado por Ribó, dado que todavía no está claro si habrá un gobierno en coalición con los socialistas. El único que no tiene de momento, salvo error, es el exdelegado de Movilidad, Giuseppe Grezzi, quien ha asistido durante unos días a un congreso sobre la bicicleta en Dublín (Irlanda), seguramente como enviado especial del alcalde dado que carece de delegación desde el pasado día 15.

Sea como sea, en la junta no se realizó ningún tipo de debate, al no ser el foro adecuado. Tampoco hubo en el orden del día asuntos que requiriesen debate, al ser todos los expedientes de trámite o iniciativas en las que los dos partidos están de acuerdo desde el pasado mandato. Este lunes se realizará una nueva sesión de la comisión negociadora, aunque no está claro si la próxima junta de gobierno seguirá siendo reducida como la de ayer.