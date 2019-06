Ribó critica al PSPV por no firmar pactos en los pueblos

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, criticó ayer al PSPV porque, en su opinión, los socialistas «no están trabajando» por alcanzar «acuerdos de gobierno progresistas» en otras localidades de la provincia, como Sueca, Sagunto, Paiporta o Quatretonda. Las declaraciones del primer edil llegaron a 48 horas de una investidura, la de mañana, que tiene asegurada gracias a los votos del grupo municipal socialista en Valencia. La comisión negociadora del acuerdo en el cap i casal, por cierto, se reunirá de nuevo hoy para conformar un plan de gobierno.

Asimismo, Ribó resaltó que manifestó esta preocupación para «estimular que llegue a buen puesto» cualquier negociación en favor de ejecutivos municipales progresistas y declaró que ha pedido a la dirección de su partido «que nos preocupemos todos un poco de ese tema porque es serio». Preguntado por si esas situaciones pueden deberse a una «falta de generosidad», Ribó respondió que no lo sabe e insistió en que la información de la que dispone le «preocupa». «Había un acuerdo del Botànic para los acuerdos de progreso que se tuvieran en los municipios y nos están llegando informaciones de que no van en esa dirección. Creo que no es una cosa agradable», dijo. Ribó comentó que los datos que le han facilitado apuntan a que hay «diversos municipios de la provincia en los que las cosas no están nada claras» para ir hacia un gobierno de progreso.

A este respecto, la portavoz socialista, Sandra Gómez, se desmarcó de las críticas. «Desconozco qué ocurre en otros municipios», afirmó, para subrayar que su «obligación» y su «preocupación» son «la ciudad de Valencia». No obstante, señaló, sin mencionar a ninguna, que «la historia» de alguna localidad «ha demostrado que hay siempre decisiones difíciles». De esta forma, descartó que los problemas que puedan darse en otras localidades para constituir gobiernos de progreso puedan influir en las negociaciones entre Compromís y PSPV para el Consistorio.