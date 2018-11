Ribó apoya la Torre Eólica en la Marina al apostar por las energías renovables

valencia. «No me desagrada, me atrevería a decir que me agrada, aunque debe cumplir todos los requisitos». El alcalde Joan Ribó apoyó ayer de esta manera la construcción de la Torre Eólica en la Marina, una estructura de 170 metros de altura diseñada por el arquitecto Fran Silvestre que acogerá cientos de aerogeneradores y placas solares.

El primer edil dijo que conocía el proyecto privado desvelado la semana pasada. «Ha llegado algún estudio, lo conocía, incluso había pedido conocer el rendimiento energético de los molinos, que me tenía preocupado», dijo. La propuesta es ubicarlo en un extremo del dique de la bocana en una superficie de 2.000 metros cuadrados.

«Me parece una idea interesante con todas las precauciones. Liga bien con la idea de que los puertos deben autoabastecerse de energía eléctrica y con el modelo de sostenibilidad que queremos para la Marina», continuó el primer edil. Sobre lo primero se trata de una directiva de la Unión Europea de obligado cumplimiento para que las instalaciones portuarias tengan suministro producido en el propio puerto a partir de 2030 por obligación. La Marina también quiere cumplirla y nutrirse con energías renovables propias en todas sus instalaciones.

Ribó habló también del «modelo de sostenibilidad; hacer un planteamiento de energía fotovoltaica y eólica es una idea interesante, hay que verlo y discutirlo, ver los problemas que haya que discutir, pero es una idea interesante porque hay que apostar por las renovables».

La inversión prevista para el proyecto de Silvestre ronda los 13 millones de euros. De momento, el inversionista conocido es la firma Net de Gerrers y el Consorcio Valencia 2007, entidad gestora de la dársena, ha recibido la primera documentación de la propuesta. La intención es que se tramite a través de una concesión para garantizar la libre concurrencia de otros aspirantes. En cuanto al plazo, fuentes cercanas al proyecto hablaron de que el contrato esté vigente durante toda la vida útil del Consorcio.

«Es un modelo atrevido, pero a tener en cuenta. Los molinos trabajan en vertical y eso tiene una serie de ventajas», comentó el primer edil, quien destacó también los «muchos metros cuadrados de energía solar» que producirían los paneles colocados en el recubrimiento de la torre.

«Me agrada desde todas las precauciones, es un edificio interesante e innovador, pero estamos en la fase previa, pero en fín. La Marina está avanzando mucho en las nuevas tecnologías y este edificio no es discordante con esa idea», continuó.

El primer paso tras la voluntad política declarada de que salga adelante es tramitar un cambio de uso de la parcela para que sea industrial. Eso es lo que se ha comprometido la empresa a realizar ante el Consistorio, tras lo que presentará toda la documentación en el Consorcio. No obstante, esta entidad está formada por tres instituciones, por lo que faltará el acuerdo con el Gobierno y la Generalitat antes de sacar a concurso la concesión.

Entre otras cuestiones que debe subsanar la empresa se encuentran los permisos de Aviación Civil dadas las características de edificio en altura. En un dossier al que ha tenido acceso este periódico, la Torre Eólica se sitúa entre dos pasillos vinculados con el aeropuerto de Manises, aunque eso no pasa de ser un documento informativo. La Autoridad Portuaria también debe autorizar las obras.