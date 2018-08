Ribó, apartado del pacto con Sánchez, dice que es fruto del trabajo en la dársena El alcalde Ribó, ayer con Ramón Marrades (i) y Vicent Llorens, máximos responsables del Consorcio Valencia 2007. / lp P. M. VALENCIA . Jueves, 23 agosto 2018, 23:27

Tanto el alcalde Ribó como el director general del Consorcio Valencia 2007, Vicent Llorens, defendieron ayer la gestión y crecimiento de la Marina en la decisión del Gobierno de asumir parte de las deudas de la entidad.

«Se ha hecho no por una concesión gratuita, sino fruto de un buen trabajo en la Marina», dijo el primero, mientras que el segundo habló de que «queremos contribuir a la solución de esa deuda», al recordar el incremento en los ingresos.

«Que sea ahora el momento de acceder a condonar la deuda no es una concesión graciosa, sino que valida las políticas de la Marina. Es una ratificación de la confianza», señaló Llorens. El énfasis en este asunto no es baladí, sino que tiene su origen en que la negociación y el anuncio de la reducción de la deuda se produjo en el seno de la presidencia de la Generalitat, es decir, por el Partido Socialista. Compromís no tuvo acceso a la información hasta poco antes de que fuera hecha pública.

Ribó admitió que no estuvo enterado de este pacto hasta unos minutos antes del anuncio. Eso le permite elogiar el acuerdo y, al mismo tiempo, mantener un tono reivindicativo para el pago del resto de los préstamos. «Me lo notificaron unos momentos antes; siempre lo hemos exigido pero no sabía que ese tema iba a surgir ayer», dijo.

A partir de ahora, queda convocar un consejo rector del Consorcio (el último fue el pasado 5 de marzo) donde tratar este asunto, que todavía debe pasar por el filtro del Congreso al formar parte de los Presupuestos Generales del Estado. «Estamos pendientes de que el Gobierno nombre a sus nuevos representantes», indicó el primer edil, antes de formalizar una reunión del consejo. Además de la deuda, se dará cuenta de concursos pendientes como la construcción y gestión de una torre de 30 plantas para usos diversos, entre ellos el hotelero.

«Necesitemos reunirlo porque hay muchos temas a tratar, incluida la deuda», apuntó Ribó. Entre las concesiones que deben salir a concurso se encuentran la vinculadas con los Tinglados 4 y 5, los Docks, el Varadero y la remodelación de los amarres, así como varias obras de reurbanización. Llorens confirmó que la condonación de la deuda del ICO permitirá pedir ayudas a la Unión Europea, lo que no se puede hacer ahora.