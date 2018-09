Ribó afirma que las motos de alquiler también necesitan permiso de actividad La Federación de Vecinos plantea que la circulación de patinetes se limite sólo al carril bici hasta que se apruebe la nueva ordenanza P. M. VALENCIA. Jueves, 6 septiembre 2018, 02:00

«Mientras no haya un permiso no se pueden utilizar; no es la misma situación que los patinetes porque no generan las mismas molestias, pero deberán presentar una licencia por ocupación de vía pública». El alcalde de Valencia, Joan Ribó, respondió ayer así acerca de los requisitos para el alquiler de motos en la calle. «El problema de los patinetes es que, sobre todo, estacionan en las aceras», comentó sobre la retirada por parte de la Policía Local de los aparatos de la primera empresa en implantarlos en Valencia, en la vía pública y a través de una aplicación.

«Cualquier actividad económica que se realiza en el espacio público necesita un permiso de actividad», reiteró, para recordar que este martes se conoció una sentencia del Tribunal Supremo que permite la incorporación en Valencia de 200 nuevos vehículos de transporte en alquiler con conductor, los conocidos como VTC que han protagonizado varias manifestaciones de las asociaciones taxistas por la competencia que supone. «Haremos frente a estos termas con la máxima velocidad», dijo.

En la ciudad operan ya varias empresas con este sistema, la última en presentarse esta misma semana, la valenciana Molo. Responsables de la firma aseguraron que tienen todos los permisos en regla, pero desde el gobierno municipal no precisaron los requisitos pedidos desde la concejalía de Espacio Público, ni si todas las compañías con negocios similares en la ciudad tienen todos los papeles en regla.

La retirada de los patinetes eléctricos de alquiler sirvió también a la Federación de Vecinos para insistir en la necesidad de una regulación. La presidenta vecinal, María José Broseta, consideró que «las aceras deben ser para los peatones», para apoyar la retirada de los patinetes eléctricos por parte de la Policía Local.

La dirigente vecinal explicó que «la Federación apoya todo tipo de movilidad sostenible, pero siempre de una forma ordenada y sin entorpecer a los peatones que deben ser protagonistas y tener prioridad en aceras y calles peatonales».

Broseta comentó que hasta que entre en vigor la nueva ordenanza de movilidad, lo lógico sería que los patinetes solo pudieran circular por los carriles bici. «Una vez se publique el borrador, la Federación la estudiará para ver cómo se regulan estos medios de transporte», dijo.