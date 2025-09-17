Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Momento en el que el personal municipal retira las palmeras. LP

Retiran tres palmeras en la calle de las Barcas por riesgo grave de caída

La edil de Parques y Jardines subraya que esta era la mejor opción tras detectar que el grado de inclinación era excesivo

R. D.

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:19

El Ayuntamiento de Valencia ha retirado tres palmeras situadas en la calle de las Barcas. Según había determinado el personal técnico municipal del Servicio de Parques y Jardines, el grado de inclinación de esos ejemplares era excesivo, lo que ha hecho imprescindible proceder de esta manera para garantizar la seguridad al existir una importante probabilidad de fractura.

El servicio se ha visto en la necesidad de talar tres palmeras tras detectar riesgo grave de caída. Este peligro suponía una amenaza tanto para peatones como para los vehículos que circulaban por la zona.

Mónica Gil, edil de Parques y Jardines, ha explicado que la decisión se ha tomado tras el control y seguimiento rutinario que realizan las brigadas y el informe del personal técnico del servicio. También ha incidido en la importancia de la vigilancia técnica para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

En ese sentido, ha señalado que «la vigilancia y control de las brigadas detectó que la inclinación de las palmeras era peligrosa». Por ese motivo, «la mejor opción era su abatimiento para evitar que cayeran sobre la acera o la calzada y causaran daños severos», ha recalcado la edil.

Cabe recordar que hace menos de dos meses una palmera de grandes dimensiones de esta misma calle cayó sobre unas motocicletas que estaban aparcada. En ese caso, el desplome se produjo por extrangulamientos, según indicaron fuentes de Parques y Jardines.

