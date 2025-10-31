Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trafico rodado en la ciudad de Valencia. J. L. Bort

Más coches, adelantar la implantación a 2027 y llegar a más barrios, exigencias de la oposición para aprobar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

El PSPV pone como condición irrenunciable un Bulevar García Lorca sin coches| Compromís y los socialistas coinciden en reclamar que se aplique a San Isidro, San Marcelino y el Marítimo

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:34

Comenta

En Valencia se está ultimando la colocación de cámaras para regular el paso de vehículos en la Zona de Bajas Emisiones que está pendiente ... de aprobarse después de que Vox, socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Valencia, votara en contra por una orden nacional de Abascal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  2. 2 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  3. 3

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  4. 4

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
  5. 5 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  6. 6 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante
  7. 7

    ¿Y ahora, qué? Un parque en el curso alto del Turia que se una al de Cabecera, primera actuación para reordenar la zona cero
  8. 8 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  9. 9

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»
  10. 10

    Velluters, el barrio de Valencia desbordado por drogas, prostitución y okupaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Más coches, adelantar la implantación a 2027 y llegar a más barrios, exigencias de la oposición para aprobar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

Más coches, adelantar la implantación a 2027 y llegar a más barrios, exigencias de la oposición para aprobar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia