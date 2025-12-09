Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado actual del ficus, con una valla que rodea al árbol. IVÁN ARLANDIS

Al rescate, ahora sí, del ficus del Parterre

Jardín. El Ayuntamiento de Valencia gastará 110.000 euros en ampliar el espacio alrededor del árbol para mejorar su seguridad y la de los peatones

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:18

Comenta

Cuando un día de septiembre de hace tres años una rama de enormes dimensiones del ficus del Parterre cayó sobre la acera y dejó ... cuatro heridos leves, se encendieron todas las alarmas. El ejemplar, que ha cumplido este año 173 años, fue objeto de una revisión exhaustiva y ahora, tres años después, el Consistorio se ha puesto manos a la obra para rehabilitar los alrededores del mismo después de que las raíces del ejemplar hayan dado al traste con el cerramiento de la plaza Alfonso el Magnánimo: bancos y verjas cerca de su base están destruidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente colapsa la A-3 en el regreso del puente de diciembre
  2. 2

    España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional
  3. 3 Aemet anticipa el regreso de las lluvias esta semana a la Comunitat Valenciana
  4. 4 Conmoción tras el fallecimiento de Enzo Badenas: «No sé qué va a ser de nosotros sin esa sonrisa tuya»
  5. 5 La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
  6. 6

    Mompó, el gran damnificado del entendimiento entre Llorca y Catalá
  7. 7

    El secreto de Suecia para unas pensiones a prueba de crisis: un modelo para España
  8. 8 Borja Sémper reaparece en sus redes sociales tras su tratamiento contra el cáncer: «De momento todo va bien»
  9. 9 David Bisbal sorprende al torrentino Jonas Arcos y le invita a cantar en pleno concierto en el Roig Arena
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Al rescate, ahora sí, del ficus del Parterre

Al rescate, ahora sí, del ficus del Parterre