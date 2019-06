El regalo envenenado de la ordenanza inacabada

La llegada del calor encuentra a la ciudad, de nuevo, sin la ordenanza de convivencia prometida por la exconcejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, después de que los servicios jurídicos del Consistorio expresaran sus dudas respecto a si el texto iba a poder ser aprobado. Estas cuestiones tenían que ver con los cursos que la concejalía quería plantear a los padres aunque los infractores hubieran sido sus hijos menores. El documento fue devuelto a la Cátedra de Protección Ciudadana de la Universitat de València, encargada de su redacción durante meses. Nada se sabe por tanto de esta ordenanza, cuya aprobación es una de las tareas pendientes de la próxima persona que se encargue del área de Policía Local.

El nuevo texto contempla sanciones para los infractores pero también para los padres en el caso de los menores. Además, permite a los agentes multar por molestar o hacer ruido y no permitir el descanso de los vecinos, lo que da muchas más herramientas a los policías para sancionar el botellón. Con el texto actual, los agentes tienen que confirmar que la bebida que están consumiendo las personas denunciadas es en efecto alcohol, porque tomarse un refresco no está prohibido, por lo que hay que hacer varias pruebas al líquido, incluida una en el laboratorio municipal. El proceso es largo, por lo que el Consistorio buscaba una forma de facilitar el trabajo de los agentes. Lo encontró devolviéndoles competencias sobre el descanso de los vecinos: la ordenanza autorizaría a los policías a multar por provocar molestias a los residentes y no tanto por beber en la calle, lo que haría la labor diaria de los policías más sencilla.