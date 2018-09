Redován dará al soldado fallecido en Irak hace dos años la calle que Valencia le niega El soldado Aarón Vidal. / lp La familia presentó 7.500 firmas, pero el Ayuntamiento de la capital se escuda en que no hay vías disponibles J. A. MARRAHÍ Jueves, 6 septiembre 2018, 00:14

El soldado valenciano Aarón Vidal, que falleció hace dos años durante una misión en Irak, tendrá finalmente su calle, reivindicación de sus padres, conocidos y compañeros. Pero no será en Valencia, como deseaban. La calle del Soldado Aarón Vidal se inaugurará el sábado en la localidad alicantina de Redován, coincidiendo con el segundo aniversario de su pérdida.

Vidal perdió la vida el 8 de septiembre de 2016. Tenía 25 años. Se encontraba en Irak junto con su regimiento de acorazados, el Lusitania 8, con sede en Marines. La desgracia sobrevino en el campo de maniobras de Besmayah, a 40 kilómetros de Bagdad. Un camión militar iraquí embistió un vehículo lince español en el que se hallaba Vidal.

Su familia, vecinos y amigos iniciaron una campaña de recogida de firmas para lograr que el Ayuntamiento de Valencia le concediera una calle. Así lo recuerda Ana López, madre del militar: «Él se crió en Valencia, en el barrio de Malilla, en la calle Isla Formentera. Recogimos 7.500 firmas que presentamos ante el ayuntamiento. Hoy estaremos sobre las 10.000, con apoyos de toda España y hasta fuera del país».

«No pedimos que se quite un nombre y se ponga el de mi hijo, si no que se le conceda una calle nueva, a poder ser donde él creció, en Malilla. Y si no puede ser allí, en otro punto. Tampoco exigimos que sea para ya, sino cuando se urbanice, aunque pasen unos años», explica la madre valenciana. En su lucha contó con el apoyo de Ciudadanos y del exdelegado del Gobieno, Juan Carlos Moragues, pero se encontró con la oposición del tripartito.

«El Ayuntamiento nos dijo que calle, no, pero sí un espacio público o acto conmemorativo. Nosotros consideramos que lo justo es una calle y creo sinceramente que se la niegan por ser militar». Finalmente será en Redován «porque allí le condecoraron a título póstumo por la Orden de San Cristóbal. Su alcalde, Emilio Fernández, supo que teníamos la inquietud y logró impulsarla hasta hacerla realidad».

LAS PROVINCIAS consultó ayer a la Concejalía de Cultura, bajo el mando de Gloria Tello, para conocer su versión. «La concejala ha reiterado públicamente en diversas ocasiones que no hay calles disponibles», resaltaron. Además, la edil ha expresado públicamente que «más allá de las peticiones familiares, que son totalmente comprensibles y respetables, alguna formación política debería evitar sustituir su función de hacer política y fiscalizar por la de solicitar calles».

Sin embargo, la madre del soldado Vidal no comprende cómo el consistorio mantiene ese argumento de la falta de calles «cuando al policía nacional Blas Gámez, fallecido en Valencia en acto de servicio, sí se la concedieron en poco tiempo, y muy justamente, como tiene que ser». López se pregunta: «¿Por qué a unos servidores de España sí y a otros no? Cualquier persona que muere por el país merece una consideración en su tierra natal, en su ciudad».

La Concejala de Ciudadanos María Dolores Jiménez impulsó la fallida moción en favor de la calle para Vidal en Valencia. «Siento vergüenza y pena de que se trate así a las personas. Este tripartito se negó a aceptar en el pleno una calle para el soldado en presencia de los padres de un joven que dio su vida en misión de paz», denunció indignada. «Alegaron que no había y que les darían un lugar que no concretaron. Cinco meses después han tenido la poca vergüenza de no llamar a los padres para indicarles cuál es ese lugar. Nada. Silencio absoluto», lamentó.

Jiménez dice sentir «vergüenza y pena de que se trate así a las personas y de que 8.000 firmas no hayan servido para honrar el respeto de los padres que se encontraban en el pleno». Según la edil, «tristemente vieron cómo por ser político homenajeas a unos y a otros no». Sin embargo, ahondó, «en un pueblo de Alicante sí le van a recordar con una calle junto a sus compañeros políticos, familiares y amigos, eso sí a 240 kilómetros de donde nació y creció». La concejala de Ciudadanos no entiende cómo «peticiones tan sensibles no han sido capaces de ablandar el corazón de Joan Ribó».