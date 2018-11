Rechazo frontal a la propuesta de un «alcalde de noche» Lunes, 19 noviembre 2018, 23:52

Los representantes vecinales le hicieron llegar a Gómez que «inventos» como la reciente propuesta del «alcalde de noche» como solución para los conflictos que ocasiona el modelo turístico y de ocio imperante son de una «insultante frivolidad; al igual que la mesa de diálogo que promueve que, si no cuenta con datos, si no tiene capacidad para elaborar propuestas documentadas, no tiene ninguna credibilidad». A juicio de los vecinos, el Consistorio debe demostrar que «tiene voluntad y capacidad para hacer cumplir los acuerdos adoptados».