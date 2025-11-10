El reasfaltado de la Gran Vía de Valencia se hará antes de final de año El Ayuntamiento de Valencia está ultimando la licitación de la reforma de las calles Grabador Esteve y Sorní | Vecinos y comerciantes piden que estudien cómo bajar las motos a la calzada en el Ensanche

L. S. Vañlencia Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valencia asfaltará la Gran Vía Marqués del Turia con material fonoabsorbente antes de finalizar el año. Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, a la asociación de vecinos de Pla del Remei-Gran Vía y a la asociación de Comerciantes del Centro Histórico en una reunión celebrada esta tarde de lunes a la que también han asistido los concejales de Movilidad, Jesús Carbonell, y el de Comercio, Santiago Ballester.

No hay que olvidar que desde el año 1990 no se actuaba de una manera integral en la que es una de las principales vías de la ciudad, por tanto, hace 35 años. Además, se realizará con material que absorberá el ruido y que mejorará el paso tanto de vehículos como de los peatones.

El gobierno municipal aprobó en el pasado mes de junio en la Junta de Gobierno iniciar el proceso de licitación para la renovación de toda la superficie viaria de la Gran Vía Marqués del Turia.

El proyecto salió a concurso con un presupuesto base de licitación de más de 1,3 millones de euros y estos trabajos se harán en horario nocturno, como es habitual, para interferir lo menos posible en el tráfico rodado. Y, dado que se ha explicado que se hará antes de que acabe el año, debe ser inminente, para no producirse en plenas fiestas de Navidad.

El proyecto consiste en la renovación de la infraestructura viaria de la Gran Vía con pavimento fonoabsorbente. Tal como se recoge en el sistema SIMEPU (Sistema Integral de Mantenimiento Eficiente de Pavimentos Urbanos), y tal como se constata a simple vista, según se detalla en el informe de los servicios municipales, la Gran Vía Marqués del Turia presenta oquedades, huecos, grietas, fisuras, agujeros y demás desperfectos.

Todo ello conlleva una elevada peligrosidad para el paso del tráfico rodado y de las personas a pie, y ocasiona, además, molestias por elevados niveles sonoros en el vecindario de la zona. De hecho, la última intervención que se efectuó sobre la calzada de este amplio bulevar data del año 1990.

Es probable que se haga por fases porque plazo de ejecución previsto en la licitación es de tres meses desde el inicio de las obras y ya en junio se dijo que se acabaría antes de acabar el año o a principios del próximo a más tardar.

La intervención se llevará a cabo en el tramo de la Gran Vía comprendido entre el cruce con la avenida de Jacinto Benavente, hasta la avenida del Reino de Valencia y la calle de Russafa. En total, la superficie de actuación es de 22.126 metros cuadrados.

Tal como ha subrayado el concejal Giner, el proyecto se lleva a contratación antes del 30 de junio, con el objetivo de que los trabajos puedan ser efectuados durante el último trimestre de 2025, y la obra esté concluida a finales de año o principios del próximo a más tardar.

Las principales unidades de obra contempladas en el proyecto de actuación son de 22.611 metros cuadrados de fresado; 22.611 metros cuadrados de capa de rodadura; 4.475 metros de corte de pavimento bituminoso (o pavimento asfáltico); y 1.558 metros de rigola (la faja de adoquines, losetas u otro material que se coloca junto al bordillo de una acera o calzada).

Maceteros y obras en San Agustín y Grabador Esteve

Además, entre otros temas se ha explicado el cambio de los maceteros de la plaza del Ayuntamiento por las nuevas jardineras incluidas en el 'Catálogo de criterios de elementos urbanos' del conocido como Plan Valentia y se ha anunciado que se irá instalando progresivamente en otras zonas del centro de la ciudad.

También se han tratado temas relacionados con la actividad comercial y la movilidad de diversos proyectos, así como las propuestas de los vecinos y comerciantes para mejorar el rediseño del eje San Agustín- avenida Oeste.

Les han explicado que las obras de San Agustín, San Vicente y Avenida del Oeste se harán en tres fases, que se han recogido las sugerencias de vecinos y comerciantes y que la idea es empezar las obras en el segundo semestre de 2026 y se está licitando todo en conjunto.

Otro foco de atención ha sido el eje de Grabador Esteve y Sorní. Se ha indicado que se está redactando el proyecto para la licitación de unas de reforma que llevaban años pidiendo los vecinos.

En esta reunión vecinos y comerciantes han pedido que el Ayuntamiento se replantee cómo bajar las motos a la calzada porque hay muchas motos y ciclomotores aparcados en puntos del Ensanche como Colón o Hernán Cortés y han advertido que pueden llegar más motos al centro cuando se plantee la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).