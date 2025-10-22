Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Rastro de Valencia, en Luis Peixó con avenida de Los Naranjos. J. L. Bort

El rastro de Valencia cambia de fecha para no coincidir con el Medio Maratón

El montaje de las paradas del recinto, situado junto a la avenida de los Naranjos, se adelanta al sábado

L. S.

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:33

Comenta

El rastro de Valencia cambiará de fecha el fin de semana del 25 y 26 de octubre al coincidir en lugar y fecha con el Medio Maratón. Así, de forma excepcional, el rastro se adelanta un día y pasará del domingo, 26 de octubre, al sábado, 25 de octubre. Así se ha aprobado por una moción del concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester.

El rastro de Valencia se celebra los domingos y festivos en una zona ajardinada de la avenida de Tarongers esquina con Lluís Peixó. Pero el próximo domingo, 26 de octubre, está prevista también la celebración del Medio Maratón de València, que discurre por la misma zona.

El cambio de fecha aprobada por la concejalía de Comercio y Mercados tiene como objetivo no interferir en el transcurso de la prueba atlética y permitir a la vez la celebración en condiciones del rastro.

