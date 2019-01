Puentes rotos en la EMT Un autobús, por la plaza de San Agustín. / jesús signes Los paros del próximo martes se mantienen si no hay una reunión de última hora durante este fin de semana o el mismo lunes Los sindicatos esperan a la empresa, que no cambiará el preacuerdo firmado Á. S. Sábado, 26 enero 2019, 01:07

valencia. Puentes rotos y tierra quemada en la EMT. Con el ambiente más enrarecido que se recuerda en años, tanto sindicatos como dirección de la empresa pública esperan un movimiento de la otra parte para sentarse a hablar y evitar in extremis los paros convocados para el martes que viene, que amenazan con colapsar la ciudad como ya lo hicieron el jueves. El comité de empresa no pedirá un encuentro a la gerencia, que asegura estar dispuesta a hablar con los trabajadores pero no se quiere separar ni un ápice del preacuerdo firmado sobre las prejubilaciones parciales.

Fuentes de la EMT explicaron ayer que siguen en permanente diálogo con los sindicatos. «No obstante, lo que los trabajadores exigen con su huelga es que cambien las condiciones legales de jubilación, competencia del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Estamos expectantes ante cualquier reacción de la ministra Magdalena Valerio a sus peticiones y seguimos con la mano tendida por si decidieran recuperar el preacuerdo alcanzado», señalaron las mismas fuentes. Mientras, el presidente del comité de empresa, Adolfo Cruz, aseguró que no tenían ninguna reunión convocada durante el fin de semana, y ni siquiera el lunes. Esperan una contraoferta de la empresa que, creen, no va a llegar, por lo que la opción de alargar la huelga hasta Fallas, incluso haciéndola de 24 horas, está encima de la mesa de los sindicatos, que se sienten legitimados para llevar los paros hasta las últimas consecuencias tras la decisión de los trabajadores de rechazar el preacuerdo.