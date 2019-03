El PSPV tramita sin esperar a Grezzi la tasa para tres mil motos de alquiler en la calle Una moto de alquiler en el centro de Valencia. / irene marsilla Vilar descarta casi por completo que se apruebe este mandato, aunque asegura que el próximo gobierno «tendrá el trabajo hecho» P. MORENO Martes, 26 marzo 2019, 00:37

valencia. «Esto no puede ser una jungla». El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, justificó ayer de ese modo el encargo a los servicios de su delegación para aprobar las tasas que cobrará el Ayuntamiento a las empresas de alquiler de vehículos sin conductor en la calle, ahora sólo scooters y a medio plazo patinetes y coches eléctricos. Aseguró que ahora hay hasta 3.000 motos que circulan por las calles de Valencia «sin pagar ni un euro» más allá de los impuestos que tributa cualquier particular. La idea es tener lista la normativa para su aprobación justo cuando suceda lo mismo con la ordenanza de Movilidad, que tramita el concejal Grezzi.

Este documento está pendiente de la contestación de las alegaciones y su aprobación definitiva por el pleno. El plazo para presentar propuestas acabó ayer, por lo que quedan dos plenos para sacar adelante la normativa, el de esta semana y el de abril. Vilar dijo sobre los plazos de la ordenanza fiscal que será «difícil, casi imposible», la aprobación definitiva en este mandato, aunque subrayó que el próximo gobierno municipal «encontrará todo el trabajo ya hecho».

La delegación de Hacienda ya maneja un borrador de la tasa, para lo que se ha valido de lo que cobra el Consistorio por otras ocupaciones de la vía pública como las aplicadas a las terrazas de los bares, vados de garajes o cajeros automáticos de los bancos, entre otros. Así, se prevé al menos el cobro de 60 euros al año por patinete eléctrico, mientras que los scooters estarán en 82 euros y los turismos eléctricos en 960 euros, en este caso incluyendo el coste de la plaza de la ORA.

No obstante, el edil señaló que las cantidades definitivas serán otras. «Disponemos de los estudios del precio de ocupación de vía pública para aplicarlos lo antes posible; es un fenómeno que hemos visto evolucionar y el Ayuntamiento tiene que ponerse las pilas». La ordenanza de Movilidad dedica en realidad poco más de un párrafo a la regulación de este sector, aunque es algo obligado para que las empresas y el Consistorio dispongan de cobertura jurídica para las tasas.

El concejal comentó que habrá requisitos para las empresas, de tal manera que «si dicen que tienen una flota de 200 motos, lo tendrán que certificar», para evitar que lleguen a Valencia «cazadores de licencias en busca de una autorización que luego puedan vender en el mercado negro». Recordó que se ha reunido con representantes de 30 firmas del sector y en todos los casos «piden la regulación, están a favor de pagar una tasa».

Adelantó otros requisitos como que incluso la flota auxiliar de estas empresas sea de motor eléctrico o híbrido. «Debemos ir hacia las emisiones cero porque se trata de eso y no de un afán recaudatorio. De ahí que hayamos puesto en itinerario la aprobación de la tasa. Como grupo socialista no queremos esperarnos y ya funcionan al menos siete compañías de motos con más de 3.000 unidades en la calle. Las hemos detectados porque no hay un registro ni un censo, ni operadores que nos digan exactamente lo que está pasando en la calle».