El PSPV se pone de perfil tras el procesamiento judicial de Fuset Fuset, durante una visita a un taller fallero. / jesús signes El concejal de Cultura Festiva también eludió asistir ayer al encuentro de dolçainers que tenía programado en la agenda municipal S. V. VALENCIA. Lunes, 21 octubre 2019, 00:57

Esperar a que escampe y mantener a toda costa el pacto de gobierno. Esa parece ser la decisión del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, que evitó ayer criticar al alcalde de Valencia, Joan Ribó, por mantener en el cargo al concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, tras ser procesado judicialmente por la muerte de un trabajador durante el montaje de las gradas de los conciertos de Viveros.

El PSPV se pone de perfil en este tema tan espinoso y no ha solicitado la dimisión del edil, como sí han hecho el PP y Ciudadanos. De hecho, ayer estaba anunciada en la agenda municipal la asistencia del concejal de Cultura Festiva a una concentración de dolçainers, tabalaters y grupos de baile organizada por la falla Joaquín Costa-Burriana y Fuset no excusó su ausencia.

No es la primera anulación del edil tras conocer su procesamiento en el caso de Viveros, tampoco fue a la exposición de maquetas de 'Una festa per a tots' de la Federación de Fallas de Especial, ni a la muestra de los proyectos de las 13 fallas de la Federación de Primera A. En ambos casos, el concejal delegó la responsabilidad al secretario general de la Junta Central Fallera, Ximo García. Ayer fue en su nombre el vicepresidente Primero, Javi Tejero.

El PP dice que «si Ribó defiende al edil, lo normal es que acuda a los actos y no se esconda»

Quien sí asistió al encuentro de dolçainers fue la concejala de Emprendimiento y Empleo, la socialista Pilar Bernabé. A la pregunta de qué le parecía la reiterada ausencia de Fuset de los actos del fin de semana para esquivar preguntas de los medios de comunicación, la edil del PSPV explicó que respetaba «las decisiones personales de cada uno».

Del mismo modo, la edil Pilar Bernabé indicó que, «como socios de gobierno de Compromís, estamos en un momento de prudencia». Quiso aclarar que el «PSPV es un partido prudente, que mide sus tiempos, y queremos que el gobierno esté fuerte y sea estable».

Sobre qué le parecía que Ribó haya decidido mantenerlo a pesar del procesamiento, alegando que no es por un caso de corrupción, Bernabé argumentó que «lo que tenga que pasar con el concejal es cosa de su partido. Las líneas rojas las marcará su partido». Insistió en que es necesaria la «prudencia y tranquilidad y cuando tengan que pasar las cosas, ya pasarán. No hay que dramatizar».

Explicó que el PSPV «mantiene la serenidad y la principal preocupación es que todo se solucione y sea un gobierno estable». Bernabé hizo estas declaraciones después de correr en la carrera 'València contra el cáncer' y entregar los premios.

También estuvo presente en el acto fallero el concejal del PP, Santiago Ballester, que afeó a Fuset no presidir los actos falleros que tenía en la agenda. Ballester dijo que «si Fuset no ha dejado todavía el cargo, por qué no está aquí, ni en la exposición de Especial y de Primera A». Añadió que «si se supone que Ribó lo defiende, lo normal es que acuda a los actos y no se esconda».

El concejal del PP opinó que «si el concejal Fuset está, entonces que esté, y si no, que tomen medidas». También añadió que «esperemos que no se repita la misma circunstancia que en las asambleas de presidentes, que dejó de presidir un tiempo. Los falleros no se lo merecen».