El PSPV destapa contratos de Badenas y Herrero por más de 300.000 euros al empresario investigado por la UCO

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha denunciado que las irregularidades que investiga la UCO y que afectan a las ... contrataciones realizadas por el ex portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, se extienden por más áreas. Sanjuan ha indicado que el empresario protagonista de las investigaciones «no solo recibió contratos de Valencia Activa sino también de otras concejalías encabezadas por la edil de Vox, Cecilia Herrero».

Ha argumetado que denuncian contratos tanto de Badenas como de Herrero por más de 300.000 euros al empresario investigado por la UCO.

Según Sajuan, «ayer mismo dijimos que había contratos adicionales del señor Badenas que iban más allá de los que se había pedido durante el registro de la UCO que se produjo el día del pleno. Pues hoy, además, podemos certificar que estos contratos no solamente afectan al área de Juanma Badenas sino que también afectan al área de la otra concejala que fue tránsfuga en su momento y que vuelve a estar en el gobierno que es Cecilia Herrero», ha indicado.

El responsable socialista ha revelado que los socialistas han detectado varias mociones impulsoras de Herrero «donde se pide, directamente con su firma, que se contrate a las empresas de José Parés. Y no solamente se pide que se contrate a sus empresas sino que, además, se falsea la concurrencia. Tenemos un ejemplo donde la señora Herrero, como concejala de Emprendimiento, pide que se inicien los trámites para que se contrate una jornada sobre liderazgo emprendedor y ofrece tres posibles empresas: Next Services 2000, donde el apoderado es José Parés, Puro Bienestar, marca creada por Parés y The Man Hub que es una empresa que trabaja para José Parés», ha detallado.

Sanjuan ha explicado que del análisis de la documentación recopilada por el grupo municipal Socialista se han detectado al menos dos contratos menores bajo este mismo procedimiento. «Todo esto lleva la firma de la concejala de Emprendimiento, que fue una de las concejalas que estuvo expulsada de Vox cuando ni tan siquiera había tantos indicios. Pero ahora que incluso ha venido la UCO a registrar el Ayuntamiento y que no paramos de encontrar nuevos contratos vinculados con el empresario que reconoció que estaba contratando de manera fraudulenta en unos audios que se filtraron, estas dos personas siguen siendo las responsables del área de patrimonio y de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de València por decisión de Catalá», ha incidido.

El portavoz socialista ha reclamado a Catalá «que expulse del gobierno tanto a Badenas como a Herrero. Deberían haber sido expulsados por una alcaldesa a la que le preocupara que una concejala firme directamente órdenes de contratar a empresas vinculadas a esta trama y, además, falseando la concurrencia», ha finalizado Sanjuan quien ha puntualizado que ninguna de las solicitudes de contratación lleva la firma de ningún funcionario municipal.

Compromís aporta más casos

Este martes también ha aportado nueva información el grupo municipal Compromís. La portavo en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, ha anunciado la ampliación de la denuncia que interpusieron ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 28 de febrero por presuntas irregularidades en las áreas de Jardines y Empleo del gobierno de María José Catalá.

Se trata de unas denuncias que han motivado la apertura de una investigación por parte de la fiscalía y por las que la UCO registró la semana pasada las dependencias municipales de las áreas implicadas en la búsqueda de documentación.

Robles ha explicado que uno de los contratos corresponde a la concejalía de Parques y Jardines, encabezada en ese momento por el concejal de Vox Juanma Badenas, para la realización de un estudio cuantitativo "sobre la percepción que los residentes de Valencia tienen sobre el estado del arbolado de viario y de los parques y jardines de la ciudad".

Tal como ha comentado, se trata de un contrato adjudicado a la mercantil Target Point por valor de 15.560 euros. A esta misma empresa demoscópica se adjudicó otro contrato menor por valor 16.879 euros para la realización de otro estudio sobre la calidad del empleo y la conciliación laboral en Valencia, que posteriormente se modificó por preguntar “sobre la realidad socioeconómica y laboral provocada tras la dana”.

Papi Robles apunta a que es "muy curioso que ambos contratos se dan en la misma empresa, Target Point, que trabaja habitualmente para medios afines a la extrema derecha. Pero, incluso, en el caso del expediente relacionado con el estudio sobre empleo se presentan otras dos empresas, una de ellas (Electocracia, Análisis y Mercados, SL) que podría estar vinculada a la empresa adjudicataria".

La portavoz de Compromís ha señalado que "tenemos una sospecha sobre la vinculación de estos contratos con Vox y, por tanto, del uso partidista y electoralista de los recursos públicos por parte del gobierno de María José Catalá". Además, Papi Robles recuerda que estas encuestas preguntaban sobre la dana en zonas que no estaban afectadas y sobre los asentamientos de personas sin techo en el Jardín del Turia.

Robles ha anunciado que sumarán estos dos contratos a la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las denuncias presentadas por Compromís, el pasado 28 de febrero, y por el PSPV, el pasado 4 de marzo, sobre un presunto caso de espionaje político y manipulación de contratos públicos en el Ayuntamiento de Valencia.