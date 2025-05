El PSPV critica que Catalá «renuncia a construir 1.900 viviendas públicas para hacer edificios con piscinas privadas»

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha denunciado que la política de vivienda de María José Catalá «está consistiendo en la ... renuncia a la construcción de vivienda pública para que las nuevas promociones dispongan de piscinas y zonas comunes». Una circunstancia, ha apuntado, que dispara el precio de los inmuebles y dificulta que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan adquirirla.

«En los PAI que está tramitando el gobierno de Catalá no se contempla ninguna vivienda pública dotacional, que es una forma de obtener vivienda sin consumir edificabilidad. Y no se contempla porque este tipo de vivienda ha de conservar siempre su carácter público, es decir, que no se puede entregar a ninguna promotora o fondo de inversión para que especule y por eso el PP ni tan siquiera lo contempla», ha manifestado Sanjuan junto con la concejala socialista María Pérez.

El responsable socialista ha detallado que ni el PEPRI de San Miguel de los Reyes, ni el Área Funcional de Campanar (solo hay 23 por una modificación del anterior gobierno), ni el PAI del Grao, ni el PAI del Parque Central incluyen vivienda dotacional pública. Y en Benimaclet, ha añadido, solo hay 79 de un total de 1.345 viviendas.

Se trata de una ruptura completa con la política de vivienda que desarrollaron los socialistas desde Urbanismo en los ocho años anteriores. Entonces, ha recordado, en el PAI del Grao se planteaba el 13% de vivienda pública, en el PEC del Cabanyal había un equivalente al 64% de las viviendas y en el Cabanyal se añadió un 60% de VPP. En Benimaclet se eliminaban las zonas comunes privadas ganando 15.000 metros cuadrados para vivienda dotacional.

Y una de las decisiones que ha adoptado Catalá para «dificultar la inclusión de vivienda pública dotacional en los nuevos desarrollos es el establecimiento del requisito de que las nuevas promociones incorporen piscina y zonas comunes».

María Pérez añade que en todos «los PAI que tramita Catalá se planifica una tipología de vivienda que, en lugar de bajos comerciales, tiene una valla con zonas comunes como gimnasios, piscina, pistas de pádel, etc. Una tipología de vivienda que no genera barrio e impide la implantación de comercio de proximidad y que, según un estudio de Idealista, encarece el coste de la vivienda un 65% con carácter general y un 38% en el caso de València».

«El PP de Catalá, con sus políticas, está propiciando que cualquier familia valenciana tenga que pagar un 38% más que si las viviendas tuvieran bajos comerciales. Ante la disyuntiva de rebajar los precios de la vivienda o que los promotores puedan ganar un 38% más por cada vivienda vendida, Catalá tiene claro que prefiere cuidar la cuenta de resultados de las promotoras que los bolsillos de sus vecinos», ha añadido.

En este sentido, los socialistas proponen que todos los PAI dispongan, como mínimo, «de un 20% de vivienda pública dotacional adicional en cada PAI con respecto al total de las viviendas previstas en el planeamiento. De esta manera, en el Grao se podrían construir 533 viviendas públicas dotacionales, en Benimaclet, 269; en el Parque Central, 1.000 y en San Miguel de los Reyes, 115. Es decir, 1.917 viviendas que los valencianos no van a poder tener para quedarse a vivir en su ciudad y en su barrio porque Catalá prefiere que los constructores ganen más dinero haciendo piscinas en los nuevos PAI», ha finalizado Pérez.