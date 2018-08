El PSPV ahonda en la crisis con Ribó: «Ya veremos qué pasa tras las elecciones» La concejala Sandra Gómez, ayer. / lp Gómez acusa a València en Comú de hacer «oposición al propio Gobierno» y afirma que «todo no vale» hasta los comicios de 2019 PACO MORENO VALENCIA. Sábado, 1 septiembre 2018, 00:37

La portavoz del grupo municipal socialista, Sandra Gómez, aprovechó ayer el último día de agosto para hacer balance de los tres años de gobierno municipal en Valencia y cómo encarar la recta final del mandato, apenas a nueve meses de las próximas elecciones municipales. La edil quiso lanzar un mensaje claro a sus socios de Compromís y València en Comú al indicar que el pacto actual «fue en las elecciones de 2015, ya veremos qué pasa en las siguientes».

La crisis abierta entre el PSPV y Compromís a raíz del rechazo del alcalde Joan Ribó al planeamiento urbanístico del barrio del Grao, un sector de 3.000 viviendas y que los socialistas quieren dejar resuelto este mandato tras el fiasco del circuito de la Fórmula 1, ha enrarecido el ambiente en el seno del gobierno municipal.

«Nos presentamos a las próximas elecciones con la confianza de ser la mayoría, ya veremos qué ocurre. Si las fuerzas de izquierdas son las más votadas, debería seguir así, pero defiendo la estabilidad y el consenso con el que ha funcionado este gobierno y todos tenemos que poner de nuestra parte. Estos nueve meses serán una prueba de fuego para todos los partidos con la que sentar las bases de la confianza para posibles proyectos futuros. En las elecciones no vale todo para luego sentarnos a negociar como si no hubiese pasado nada», aseguró.

«Se equivoca quien busca la tensión política. Es un poco absurdo», dijo la concejal del PSPV «A María (Oliver) podía decirle que hace la misma política de vivienda que el PP, ninguna, pero no toca»

«Hemos tenido un gobierno estable; a nosotros los socialistas es lo que nos preocupa, generar confianza sin problemas ni líos», dijo la edil para añadir que «nuestro compromiso sigue ahí hasta el final. Tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, pero las vamos a afrontar con calma, con la idea de tener los deberes hechos».

En contraposición con las críticas de los grupos de la oposición por la baja gestión del presupuesto, Gómez dijo que van a «unas elecciones con una hoja de servicios a la ciudad en todos los aspectos». Mencionó tareas de gobierno que han recaído en los socialista como que «se ha reducido la deuda a la mitad, hemos consolidado un modelo turístico de éxito y sostenible, así como ayudar en la medida de lo posible a generar empleo en Valencia».

Subrayó que la reestructuración de la Policía Local «ha tenido éxito y se han convocado oposiciones al Cuerpo por primera vez en diez años». De los grandes sectores urbanísticos pendientes habló de que se «han desbloqueado los más importantes, como Benimaclet y el que ha llegado ahora del Grao, también queremos presentar acabado el proyecto de Valencia como ciudad de plazas. Nosotros nos presentamos con toda la calma, hablando en positivo, que es lo que deberían hacer todos, compartiendo los éxitos de todos, ¿Por qué no?».

En opinión de Gómez, no afrontarán una «campaña electoral haciendo oposición al mismo gobierno. Veo declaraciones de otros compañeros que me dejaban perpleja, se cargan tintas buscando la diferenciación cuando uno va más flojo para poner en valor lo que ha hecho. Nosotros no necesitamos criticar lo que han hecho otros».

A preguntas de los periodistas, aclaró que con esto se refería a unas declaraciones de la portavoz de València en Comú, María Oliver, donde «comparaba algunas medidas urbanísticas nuestras con las que podía haber hecho el PP. Es un error de base y yo podría decir que ella ha hecho la misma política de vivienda del PP, ninguna, pero no toca decir esas cosas. Hay que hablar en positivo y que cualquier área de gestión tenga éxito. Hemos sabido ser todos generosos para los acuerdos».

En su opinión, los asuntos hay que hablarlos «en casa, me refiero a la junta de portavoces y la junta de gobierno. A nueve meses de las elecciones no tiene sentido basarlo todo en declaraciones en redes sociales. Genera desconfianza en los votantes progresistas y da alas a la derecha. Por eso hago un llamamiento al entendimiento y al diálogo, que es lo que ha funcionado en este gobierno. Es lo que la gente espera».

Dijo por último que se equivoca quien «sobreactúe para buscar la diferenciación y el voto. Se equivoca y mucho quien busca la tensión política, ¿qué va a pasar dentro de nueve meses después de las elecciones? Es un poco absurdo todo esto».