Fachada del Palacio de Congresos de Valencia. PAULA HERNÁNDEZ

El PSPV achaca los cambios en el Palacio de Congresos a la «falta de seriedad y proyectos» de PP y Vox

Mateo denuncia la «improvisación constante» y «ausencia de rumbo» del gobierno municipal tras el relevo en la dirección de la entidad y el anuncio de que gestionará el Veles e Vents y el complejo modernista de la Exposición

S. V.

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:41

Comenta

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia Javier Mateo ha denunciado «la improvisación constante» y «la ausencia de rumbo del gobierno de María José Catalá y Vox», tras el anuncio de cambios en la dirección del Palacio de Congresos y la gestión de nuevos espacios.

Mateo ha señalado que «el Palacio de Congresos demuestra una vez más la absoluta falta de proyecto y de modelo de ciudad de Catalá y Vox, que se dedican a improvisar y a parchear problemas con una falta absoluta de seriedad como requiere una ciudad como Valencia, y además con una entidad como es el Palacio de Congresos».

El concejal socialista ha recordado que «apenas hace 15 días aprobamos sus presupuestos para 2026 y su plan de actuación», y ha calificado de «incomprensible» que ahora el gobierno municipal «descabece el Palacio y le asigne la gestión de otros dos espacios que nada tienen que ver con su actividad».

En su opinión, «esta decisión genera más dudas que certezas» y ha planteado cuestiones por resolver como «la situación del personal de estos dos espacios o cómo afectará este cambio al día a día del Palacio de Congresos, que llevaba años posicionando a Valencia como un referente internacional«. En este sentido, ha recordado que se han aprobado «unos presupuestos y planes de actuación que ahora son papel mojado».

Mateo ha exigido al gobierno municipal «seriedad, coherencia y respeto por las instituciones de la ciudad», y ha acusado a María José Catalá y Vox de «gestionar Valencia sin rumbo, a golpe de ocurrencia, y sin un proyecto que mire al futuro». «Valencia merece un proyecto sólido, con visión de ciudad, no un gobierno que vive de la improvisación y gestiona a base de bandazos», ha sentenciado.

