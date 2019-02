Las protestas de usuarios arrecian mientras sigue el conflicto en la EMT Varios usuarios suben ayer a un autobús de servicio mínimo. / consuelo chambó Sindicatos y empresa no se sientan a negociar y los primeros se reunirán esta semana para estudiar un laudo a favor de las prejubilaciones M. GUADALAJARA/P. M. Miércoles, 13 febrero 2019, 00:57

valencia. Más quejas de los usuarios y bloqueo en las negociaciones entre la dirección y los sindicatos. Así discurrió el día de ayer en una nueva jornada de paros parciales, que se reproducirá los días 20 y 27 de este mes, con la vista puesta en saber si el conflicto se resolverá antes de que llegue marzo, es decir, las Fallas, un periodo en el que la huelga puede acabar por trastornar el servicio de transporte.

Ni ayer hubo reunión ni hoy se ha previsto, señalaron ambas partes a LAS PROVINCIAS, con la precaución de este tipo de temas, que pueden cambiar en un minuto. No obstante, fuentes sindicales señalaron que la próxima cita será este jueves con una reunión del comité de empresa para analizar el laudo arbitral que entienden les da la razón en la discusión sobre las prejubilaciones que disponían por convenio los 1.700 trabajadores.

La actual dirección de la empresa municipal, con el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, entiende que este acuerdo no es correcto. Es más, ha llevado el asunto a instancias judiciales y la Agencia Antifraude para que investiguen la gestión pasada. Fuentes sindicales aseguraron estar muy tranquilas, en el sentido de que el laudo da la razón a los trabajadores, que decidieron en asamblea no acceder a la oferta de la empresa, que ofrecía una segunda actividad a partir de los 61 años.

Los días 20 y 27 están convocados más paros parciales a la espera de ver qué pasará en Fallas

Este panorama se cruza con las urgencias de los usuarios, que los días de paros tienen un 30% menos de servicio habitual. «Me ha pillado por sorpresa», fue ayer la reacción de Manuel al bajar del metro en la calle Xàtiva y dirigirse hacia la parada de autobús en esta misma calle, al indicar que «no sabía que hoy había otra vez huelga». Como él, una veintena de personas sufrían retrasos a las ocho de la mañana en una parada de la la línea 5. «Llegamos tarde a clase», comentaban un grupo de jóvenes que esperaban al mismo autocar.

Los paros empezaron a las ocho de la mañana y se prolongaron hasta las diez, con otras dos horas por la tarde. Por el centro de la ciudad, circulaban desde primera hora autobuses que apagaban sus pantallas frontales para indicar: 'fuera de servicio'. Desde los sindicatos afirmaron que el seguimiento había sido masivo, más que el paro anterior.

«Siempre igual, lo hacen a las horas puntas para fastidiar, yo esta vez no tenía ni idea, pensaba que la habían desconvocado», explicaba Andrea que tuvo que esperar «al menos 15 minutos». En una parada de Ángel Guimerá las esperan superaron los 20 minutos. Los usuarios dijeron «asumir» la situación pero no dejan de demostrar su cansancio ante los continuos paros.

«Cuando hay huelga olvídate, es lo que hay, yo he tenido que avisar en el trabajo», dijo Paqui. Mientras un par de jóvenes que no dejaban de mirar la hora en sus teléfonos móviles también. «Hemos tenido que decírselo a una compañera que ya está en clase para que avise al profesor», dijo Lucía. Otro de los usuarios que espera el autobús de la línea 63, se quita los auriculares al escuchar las quejas del resto de pasajeros. «Yo estoy cansado ya, entiendo que quieran protestar pero están cansando a los usuarios, no pueden dejarnos sin servicio cada semana», afirmó Javier, que comenta que llega tarde a trabajar. «Llevo esperando más de 20 minutos», fue una frase repetida con frecuencia.