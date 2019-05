PROTESTA VECINAL EN PATRAIX Jueves, 16 mayo 2019, 00:31

Vecinos de Patraix y de la asociación de Favara se concentraron ayer frente a la subestación eléctrica de Patraix para exigir su cierre y traslado. Al son de una batukada, recordaron que se cumplen ya 12 años de la explosión del recinto. Explicaron que los partidos aprobaron en el Congreso una proposición no de ley para trasladarla, pero no se ha hecho porque no hay un presupuesto aprobado.