La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia

La manifestación de hasta 3.000 taxistas que según fuentes sindicales están llamados a la huelga este martes amenaza con comprometer y mucho la movilidad en el conjunto de Valencia. Las dos marchas que desde primera hora de la mañana recorrerán las calles y avenidas de la ciudad para denunciar que las licencias de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) ejercen «intrusismo» y «competencia desleal» sobre el sector confluirán a media mañana en Plaza España y acabarán en la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre al mediodía.

El paro, anunciado desde hace semanas y refrendado por hasta seis asociaciones del sector del taxi, tiene como motivo exigir a la Conselleria de Infraestructuras un mayor compromiso en materia de inspección y sanción sobre las VTC. Por el momento, pese a que se han acordado más acciones reivindicativas conjuntas de manera indefinida, no existe un calendario que fije cuándo se van a llevar a cabo estas iniciativas.

El presidente de la Federación Sindical del Taxi de Valencia, Fernando del Molino, señala que la protesta alcanzará a más del 90% de los taxistas de la Comunidad Valenciana y vaticina que será más respaldada en los grandes núcleos urbanos como Valencia, Alicante, Elche o Castellón. «Creemos que el seguimiento en las ciudades será cercano al 100%», apunta a este diario. El representante de la Federación expone que el apoyo esperado de la manifestación será de unos 4.000 conductores sobre el total de 4.700 licencias existentes en la región. Sólo en Valencia, existen unos 3.000 taxistas y del Molino cree que también acudirán muchos asalariados que están de acuerdo con las reivindicaciones que han motivado el paro.

Desde el Ayuntamiento reconocen que la protesta que van a recorrer la ciudad en dos marchas que confluirán a media mañana «va a afectar de manera grave» a la circulación, tanto interna como en algunos de sus accesos más concurridos como la CV-35 y la V-21, al noroeste y el noreste de la capital.

Ante el temor a que se produzca una auténtica parálisis del tráfico rodado, desde Policía Local de Valencia han diseñado un operativo especial para regular la circulación.

Por su parte, el Consistorio recomienda a la ciudadanía limitar, en la medida de lo posible, el uso del vehículo particular a la hora de efectuar los desplazamiento así como utilizar el transporte público para realizar los accesos, salidas o movimientos por el interior de la ciudad.

Recorrido de las marchas

A las 08:00 horas están convocados los taxistas en dos puntos diferentes de Valencia. Concretamente, en los cruces de la calle Camp del Turia con Cortes Valencianas y en el de avenida de Cataluña con Tarongers.

A las 08:30 horas comenzarán el itinerario hasta Plaza España, punto en el que confluirán ambas manifestaciones para dirigirse, de manera conjunta, a la Ciudad Administrativa 9 de Octubre de la Generalitat Valenciana. Está previsto que la manifestación se prolongue hasta las 14:00 horas del mediodía.

El primer itinerario partirá de los carriles centrales de Camp de Turia con Cortes Valencianas, el túnel de Pío XII, el puente de Ademuz, la gran vía Fernando el Católico, Ramón y Cajal hasta llegar a Plaza España. Por su parte, la segunda ruta partirá de la avenida Cataluña hacia Aragón, la gran vía Marqués de Turia, Germanías, Ramón y Cajal hasta Plaza España.

Una vez se junten ambos recorridos en Plaza España, la caravana recorrerá San Vicente Mártir, la plaza de San Agustín, Periodista Azzati, Marqués de Sotelo, Xàtiva, Guillem de Castro, el paso inferior de esta vía, Ángel Guimerà, Linares, la avenida del Cid para finalmente llegar a la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre, lugar en el que terminará la protesta. Según el Ayuntamiento, los manifestantes estarán concentrados desde las 11:00 hasta las 14:00 horas en este enclave.