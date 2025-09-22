Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un autobús entra en las cocheras de la EMT de San Isidro en una imagen de archivo. EFE/KAI FÖRSTERLING

Otra prórroga para investigar el robo de la EMT tras seis años sin avances

El envío de comisiones rogatorias se ha dilatado y el proceso está paralizado sin que la apertura de juicio oral esté en el horizonte

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:18

El tiempo, inexorable, pasa para todos. Excepto para el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, una suerte de cápsula inalterada en la que hace ... seis años cayó el caso del fraude de la EMT. Desde entonces, no ha habido avances. Ni uno. Se han enviado algunas comisiones rogatorias, pero o no se ha recibido respuesta o no se ha hecho nada con esas respuestas. Y eso que la causa trata de uno de los fraudes más importantes de la historia de España, el mayor robo que nunca ha sufrido una empresa pública. Ocurrió en Valencia, en 20 días de septiembre de 2019. Fueron jornadas frenéticas, también las siguientes, pero como dice el riquísimo refranero valenciano, a «arrancà de bou, parà de burro».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  2. 2 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  3. 3

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  6. 6 Dos heridos en el incendio de una finca declarada en ruina tras la dana en Torrent
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8 Las cinco mejores inmobiliarias de Valencia para alquilar o comprar un piso en 2025, según la Inteligencia Artificial
  9. 9 Dos accidentes complican la circulación durante la tarde en la A-7 y la A-3 de Valencia
  10. 10

    Sin rastro de soluciones para la crisis de vivienda en el último año en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Otra prórroga para investigar el robo de la EMT tras seis años sin avances

Otra prórroga para investigar el robo de la EMT tras seis años sin avances