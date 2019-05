La promotora de 1.345 pisos en Benimaclet tiene hasta junio para lograr apoyos a las obras Figuración virtual del nuevo barrio, con los huertos de autoconsumo que se mantienen. / lp El Ayuntamiento sacará a concurso el proyecto en caso de que la empresa no logre la mayoría que permita convertirla en agente urbanizador P. MORENO Lunes, 6 mayo 2019, 23:44

valencia. Hasta el mes de junio tiene de plazo la empresa Metrovacesa para presentar en el Ayuntamiento los requisitos que permitan a la firma convertirse en agente urbanizador del sector Benimaclet Este, donde se ha previsto la construcción de 1.345 viviendas. Esto no se ha producido todavía, confirmaron ayer fuentes de la concejalía de Desarrollo Urbano.

El proceso de edificación no ha sido bien recibido por todos, ni dentro ni fuera del Consistorio. Entre los primeros, oposición abierta de València en Comú y rechazo parcial de Compromís, dado que el alcalde pidió reducir menos viviendas, pero manteniendo el sector.

De puertas para fuera, la contestación más fuerte ha venido de la plataforma 'Cuidem Benimaclet', que ayer presentó un millar de firmas más en el registro de entrada del Ayuntamiento para que no siga adelante la tramitación del plan y se reclasifique todo como huerta.

Un informe técnico pedido por Desarrollo Urbano el pasado febrero desestimó esa posibilidad, dado que ni en la revisión del Plan General ni en la del Plan de la Huerta se apreciaron valores patrimoniales o paisajísticos suficientes para evitar la construcción de los pisos.

No piensan igual, más bien todo lo contrario, las personas que presentaron ayer las firmas. «El vecindario muestra su oposición a un proyecto que, recordemos, supone edificar 1.345 viviendas en un barrio que está en riesgo de colapso poblacional y que supone una derrota ecológica para la zona de transición a la huerta que actualmente supone el suelo no urbanizado de Benimaclet», señalaron fuentes de la entidad.

Metrovacesa tiene ahora el 40% de la propiedad de las parcelas, pero necesita el 51% para convertirse en agente urbanizador. El arquitecto Juan Añón coordinó el diseño de la propuesta, que mantiene los huertos de autoconsumo en la zona donde actualmente están las pequeñas explotaciones agrarias, mientras que concentra la edificabilidad en los extremos del sector, tanto en la parte de la calle Emilio Baró como en la avenida Cataluña. Esta iniciativa se tramita de manera independiente a lo anterior, por lo que podría servir para un concurso por gestión indirecta, señalaron las mismas fuentes a LAS PROVINCIAS.

«Las solicitudes que ahora se presentan vuelven a pedir y razonan porque es legal jurídicamente la demanda de la desclasificación a suelo no urbanizable», apreciaron desde la plataforma vecinal, para añadir que «se detallan las implicaciones reales que tendría el uso de esta herramienta jurídica, como es que no cabría indemnización a ningún agente urbanizador, ya que no ha existido ningún tipo de patrimonialización del terreno. Tampoco el Ayuntamiento tendría responsabilidad patrimonial».

La entrega de firmas está vinculada con la manifestación del próximo sábado que recorrerá algunas calles del centro (jardines del Parterre, 18 horas), con el lema 'Valencia no está en venta'. El Consistorio aprobó recientemente en un pleno el convenio con Repsol para la construcción de una gasolinera junto a Emilio Baró, donde se precisa que no se modificará la edificabilidad actual, lo que avala que no se reduzca el número de viviendas, como desveló el concejal del grupo popular Alfonso Novo.