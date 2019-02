La EMT prohíbe la publicidad en sus autobuses de casas de apuestas y juego online Un autobús en una calle de Valencia. / consuelo chambó Grezzi acepta una enmienda de Ciudadanos para eliminar los anuncios sobre azar en los soportes que dependen de la empresa ÁLEX SERRANO Jueves, 21 febrero 2019, 00:55

valencia. La EMT prohibirá instalar publicidad sobre el juego, en cualquiera de sus variantes, en los autobuses y las marquesinas que dependen de la empresa. Es la principal novedad del nuevo reglamento, cuya redacción se aprobará en la comisión de Urbanismo de la semana que viene. El presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, reconoció que esta prohibición llega tras una enmienda. La propuesta es del concejal de Ciudadanos Narciso Estellés.

El edil se mostró satisfecho por el hecho de que Grezzi haya aceptado su enmienda. «Está íntimamente ligada a la iniciativa presentada por nuestro grupo municipal en el pleno del Ayuntamiento del mes de enero, así como por parte de Cs en todos los municipios de España donde tenemos representación municipal, respecto a la prohibición de apertura de casas de apuestas en la proximidad de centros escolares», dijo. «Creemos crítico que la publicidad que pueda ser leída por menores debe tener en cuenta su vulnerabilidad, y es nuestra responsabilidad política velar por su bienestar, máxime cuando los estudios sobre el juego indican que un 36% de personas que tienen relación con el juego se inician antes de los 18 años», indicó Estellés.

El nuevo reglamento actualizará la normativa vigente desde el año 2005 e «introduce novedades para adaptar el servicio a la realidad actual», explicó Grezzi, que destacó «que los autobuses podrán detenerse fuera de las paradas para acercar a su casa a colectivos eventualmente vulnerables y la regulación del uso de las plataformas móviles para usuarios con carrito de bebé», tal como señaló el presidente de la empresa.

Los sindicatos decidirán la semana que viene si van a la huelga en marzo tras la última jornada de paros

Todo ello ocurrió en una nueva jornada de paros, convocada de 8 a 10 horas y de 16 a 18 horas. Miles de valencianos se encontraron con que por la parada pasaban menos autobuses de la cuenta. «Es increíble, voy a llegar tarde a la entrevista de trabajo», explicaba Marina, una valenciana de origen dominicano de 35 años que esperaba en la marquesina de Ramón y Cajal-Cuenca. Para ella, llegar a tiempo a la calle J. J. Dómine, donde tiene una entrevista para cuidar a un señor mayor, es capital porque tiene un hijo de 12 años en República Dominicana al que se quiere traer a Valencia.

El de ayer era el penúltimo paro. El día 27 habrá otro y será entonces cuando los trabajadores de la EMT decidan, en asamblea, si hacer huelga en marzo. La impasibilidad de la empresa, que lleva días sin convocar a los sindicatos a una reunión, parece estar dando sus frutos y los trabajadores decidirán si ir o no a los paros en marzo. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el colectivo está dividido y lo más probable, en estos momentos, es que en marzo no haya huelga para no afectar al servicio de Fallas, cuando la ciudad recibe cientos de miles de visitantes. La intención sería retomarlos en abril. Grezzi exhortó a los trabajadores ayer a aceptar el preacuerdo ya firmado hace semanas.