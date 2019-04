Las primeras sanciones del Ayuntamiento a las paellas, hasta 12.000 euros por ruido Decenas de jóvenes entran al festival de las paellas, el pasado día 12 por la mañana. / manuel molines Procedimiento Sancionador ya tramita dos multas por superar los límites de la ordenanza de contaminación acústica ÁLEX SERRANO Jueves, 25 abril 2019, 00:26

valencia. El Ayuntamiento de Valencia ya tramita dos multas a la empresa organizadora de las paellas por exceso de ruido en el festival universitario que organizaron el pasado 12 de abril en el Multiespai de La Punta. Cabe recordar que este evento, que congregó a entre 20.000 y 25.000 personas en el recinto para festivales de la pedanía, no contaba con autorización municipal, lo que motivó varias denuncias de la Policía Local, tanto por contaminación acústica como por la propia apertura del espacio. También se presentó una denuncia por vía penal por desobediencia.

Así las cosas, y después de que este diario publicara ayer que la tramitación de las sanciones estaba discurriendo lentamente por los distintos departamentos municipales, fuentes del Consistorio confirmaron a LAS PROVINCIAS que ayer se iniciaron dos expedientes sancionadores sobre contaminación acústica por dos faltas graves: una por superar los niveles de emisión y otra por superar los niveles de inmisión. La tramitación de estas multas comienza ahora un periplo por el Ayuntamiento que incluirá el estudio de los atestados de la Policía Local, la comprobación de la calibración de los sonómetros, el envío a la empresa denunciada de la propuesta de sanción y la presentación de alegaciones de la misma, un plazo, este último, que comenzará únicamente cuando la entidad recoja la notificación, lo que puede dilatar aún más el proceso.

Según las mismas fuentes, las sanciones económicas serán de entre 601 y 6.000 euros y podrán acarrear la suspensión de la licencia de actividad para la empresa denunciada. Tal como comentaron desde el Consistorio, la intención es vigilar de cerca el devenir del expediente, sobre el que se prometen las mismas garantías que para cualquier otra denuncia por exceso de ruido, pero también confirman que se aplicará un «celo especial» a la hora de estudiar la cuantía económica de la sanción. Para eso, los técnicos analizarán las sonometrías realizadas el pasado día 12, tanto al aire libre como en el interior de la casa más cercana. Según explicaron fuentes policiales el sábado 13, se registraron picos de más de 90 decibelios, por encima del nivel permitido, lo que ha motivado esta propuesta de sanción.

El Consistorio penalizará el exceso de decibelios tanto al aire libre como en las viviendas cercanas

El proceso será lento. La concejalía de Procedimiento Sancionador tramita, en estos días, las multas por exceso de ruido impuestas en Fallas, por lo que el expediente definitivo podría incoarse en torno a finales del próximo mes de mayo.

Mientras, nada se sabe en la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencias de la denuncia de la Policía Local. La coincidencia de las fiestas de Semana Santa, con dos días no laborables (Viernes Santo y el pasado lunes) incluidos, ha retrasado la tramitación de la denuncia, que no ha sido trasladada aún. Tal como señalaron desde el Consistorio, la falta de personal ha jugado también un papel importante en esa lenta tramitación de las sanciones. Fue precisamente el día 12 cuando la Junta de Gobierno Local del Consistorio aprobó el traslado de competencias para gestionar las sanciones muy graves, que hasta entonces las gestionaba la Generalitat. Sin embargo, como la fiesta se celebró ese mismo día, por apenas unas horas, según fuentes municipales, la gestión de este tipo de sanciones la hará la agencia de emergencias. Así las cosas, si se decide imponer una multa por una infracción muy grave, será la Generalitat la administración que la imponga.

Cabe recordar que el día de las paellas, la Policía Local de Valencia se personó en el Multiespai y, aunque no cerró el evento por considerar que por motivos de seguridad no era viable desalojar a los asistentes y que el botellón se dispersara por los alrededores de La Punta, sí se levantó acta de denuncia por exceso de ruido y por abrir el espacio sin permiso. Agentes del Cuerpo municipal, incluido el intendente jefe, José Serrano, se personaron en el Multiespai a la espera del dictamen municipal, que llegó ese mismo día a media mañana. Sin embargo, los agentes optaron por no desalojar a los asistentes a la fiesta por miedo a que el botellón se dispersara por el entorno de La Punta o el Oceanogràfic. La explanada frente al centro comercial El Saler, eso sí, no se libró del fenómeno.