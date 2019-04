El imperio de los manteros en Valencia Los mercadillos de barrio y las zonas turísticas de la ciudad se llenan de vendedores sin regulación que actúan con impunidad JOSÉ MOLINS Valencia Viernes, 5 abril 2019, 21:00

Son más de las once de la mañana y los alrededores del Mercado de Castilla parecen un hervidero de gente. Como cada miércoles hay mercadillo, lo que llena de compradores y curiosos ese espacio entre las avenidas del Cid y Tres Cruces. Y en las zonas más transitadas destaca la presencia de los manteros. Les vale cualquier lugar, normalmente en medio de una calle, para exhibir sus productos. Ya sean bolsos, carteras, zapatillas, ropa o sombreros. Se aproximan dos policías, que vigilan el mercadillo. En dos segundos los cuatro manteros convierten su tienda ambulante en un gran saco que se echan al hombro y se esconden detrás de unos coches aparcados. Cuando los policías pasan, vuelven a colocarse en el mismo lugar que antes y despliegan la manta con los artículos a la vista.

Es el modus operandi habitual, que también hacen los que están en la plaza de la Reina, ya sea con mantas o con un cartón a modo de escaparate de gafas de sol. Una situación de impunidad que encrespa a los comerciantes. «Yo pago el alquiler de mi local, impuestos, y ellos nada. En algunos sitios se ponen en la misma puerta de tu local y vendiendo lo mismo que tú. Eso afecta mucho. El cliente lo sabe pero a muchos les da igual, lo compran porque es más barato, aunque saben que es falsificado o de imitación», explica Tania Gutiérrez, que regenta un comercio en la calle Micalet. Unos imanes de nevera como los que tiene ella los vende un mantero a diez metros.

Lo mismo le ocurre a Vanessa Carrión, de una tienda de bolsos frente al Mercado de Castilla. «Lo venden incluso más caro porque le ponen la placa de la marca, aunque es falsa y en realidad la calidad no es buena. Pero no se juegan nada, a ellos como mucho le quitan la mercancía y ya está, pero a nosotros si hacemos eso nos quitan el puesto y pagamos una multa», lamenta.

En todos los mercadillos grandes de barrio en Valencia hay manteros con productos de imitación, cualquier día de la semana. Los martes en Convento Jesuralén, los miércoles en la Avenida del Cid o los sábados en Benicalap. «El problema es lo que hay detrás de esa gente, las mafias. Ellos se ganan la vida como pueden. La policía los desmantela y a la media hora vuelven», apunta Tania. Sólo en algunos barrios, como ayer en el Grao y en Benimàmet, no había manteros porque el mercado son sólo unas pocas paradas.

Isabel es una clienta asidua del mercadillo pero contraria al controvertido top manta. «Está haciendo daño a los comerciantes, que pagan impuestos. Yo no les compro, hay muchas falsificaciones. La policía debería ser más restrictiva», opina. Igual que Trini: «No compro nunca, para llevármelo de ahí prefiero ir a la tienda y lo compro. No me merece la pena, me da desconfianza, no son auténticos».

Los propios manteros son reacios a hablar. Apenas unas pocas palabras. Reconocen que están sin documentación, que necesitan ganarse la vida y que la policía les puede multar en cualquier momento. Eso sí, ni una mala palabra hacia los comerciantes, de los que aseguran que a veces les critican pero nunca se han sentido amenazados. Trabajan siempre con un compañero que envían a controlar que la policía no se acerque. Y si vienen, les avisa para que salgan disparados. Los agentes ya no les persiguen, sino que se pasean para disuadirlos. «A veces salen corriendo y han tirado a alguna mujer al suelo, porque saben que el policía tiene que socorrerla y así no les pillan», comenta Miguel Navarro, propietario de un puesto de ropa y textil. «Es competencia desleal, porque todo son falsificaciones. El ayuntamiento nos controla a nosotros que tengamos los permisos colgados, nuestras licencias fiscales, pero estas personas van por libre», expresa Navarro.

Aunque también hay comerciantes que los apoyan, como Laureano Borrull: «Todos tienen derecho a comer. Me parece mal que no paguen impuestos, pero tienen que ganarse la vida, prefiero que estén vendiendo ilegalmente a que estén robando. La policía hace su trabajo, el que debe pedir más es el ayuntamiento». Y añade: «Si alguna vez se han puesto a mi lado, yo les he dejado un hueco y si un cliente les compra a ellos en vez de a mí, no me queda otra que aguantarme».

También sufre esta competencia Emilio Causarás, en la plaza de la Reina. «Deberían estar regulados de alguna manera, como autónomos, pero lo veo inviable. Y creo que es algo que va a ir a más, como está pasando en Barcelona», expresa.