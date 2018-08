El Ayuntamiento dispone de tres centros ocupacionales: COM Juan de Garay, COM Isabel de Villena y COM Grabador Planes, en los que atiende a 157 personas con diversidad funcional intelectual, de carácter leve y moderado, empadronadas en Valencia. La concejalía de Servicios Sociales reconocerá a las entidades que contraten usuarios de estos centros con un premio.