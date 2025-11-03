Puesta a punto del Mercado de Colón con una inversión de tres millones de euros

El edificio modernista del Mercado de Colón es uno de los mejores escaparates para vender Valencia y un punto de encuentro para los amantes de ... la gastronomía, de los tardeos, de los puestos de artesanía o de los productos gourmet, pero necesitaba una puesta a punto para adaptarse a las necesidades del público.

El momento de este céntrico mercado, obra del arquitecto Francisco Mora, ya ha llegado y, de hecho, el Ayuntamiento de Valencia, a través de la empresa pública Aumsa (Actuaciones Urbanas Municipales) va a invertir tres millones de euros en cuatro proyectos fundamentales para su modernización y puesta a punto.

Entre los cuatro proyectos que va a impulsar destaca, por ejemplo, el cambio de la escalera mecánica. Se trata de una obra necesaria ya que se trata del núcleo de comunicación entre las dos plantas del Mercado Colón.

Como indican desde el Ayuntamiento, «el prolongado uso de las escaleras hace necesario su cambio para mejorar la instalación y evitar las numerosas averías que perjudican al desarrollo de las actividades del mercado, ya que se trata de equipos antiguos».

En estos momentos, ya se ha licitado el cambio de la escalera con un presupuesto es de 529.163,25 euros.

Zona de terrazas del Mercado de Colón y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá con el responsable de Aumsa, Ignacio Calabuig, y la asociación de comerciantes del Mercado de Colón en una pasada reunión. Ivñán Arlandis/ Auto. Valencia

Una segunda inversión va a ser la creación de unos baños. Desde el gobierno de María José Catalá recuerdan que era «una de las grandes necesidades del mercado».

Añaden que existía un proyecto que, «incomprensiblemente estaba aparcado durante tres años». Los nuevos baños se situarán en la zona del sótano, al lado de BarX. Y cabe destacar que cuentan con la preceptiva autorización de la dirección general de Patrimonio.

El proyecto ya está en licitación y supondrá una inversión de 324.023,48 euros.

Gran partida para la climatización

Un tercer proyecto, que es el que se llevará gran parte del presupuesto, será la renovación integral e instalación de un sistema de climatización en la galería.

Cabe destacar que en la actualidad el sistema de climatización del Mercado de Colón «no da cobertura a las necesidades de los operados que tienen que recurrir a sistemas complementarios que generan otros problemas, principalmente en la zona de entrada del parking», describen desde el Consistorio.

La creciente actividad del Mercado de Colón ha originado nuevas necesidades y se requiere urgentemente la adaptación de los equipos de climatización para dar cobertura tanto a los operadores de los mercaderes como a los restaurantes.

«El consejo de administración de Aumsa ha aprobado la licitación de un proyecto realizado por la empresa Vestal y que supondrá una inversión de 1.932.518 euros», explican desde el Ayuntamiento de Valencia.

La cuarta iniciativa, que no se ve pero que será muy eficaz, será el proyecto de mejora del sistema de saneamiento y de las estaciones de bombeo de aguas residuales.

Fuentes municipales comentan que era otro de los problemas «que requiere de una actuación necesaria surge por la necesidad de actualizar y modernizar las estaciones de bombeo y de los sistemas de saneamiento, sobre todo para poder asegurar el buen funcionamiento de los nuevos baños que se van a construir y garantizar el saneamiento de las aguas derivadas de las cocinas de los diferentes restaurantes».

Se trata de un proyecto de la ingeniería Wide Copro que supondrá una inversión de 216.444,24 euros.

Estas actuaciones, tal como detallan desde el Ayuntamiento de Valencia, se han estudiado en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Mercado Colón y con todos los operadores y mercaderes, «para busca dar respuesta a las necesidades que durante años se han planteado ante a Aumsa y que no fueron atendidas, lo que ha provocado que estas inversiones sean urgente para que asegurar el funcionamiento del Mercado de Colón».