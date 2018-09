El polvorín del Cabanyal genera otra crisis entre Ribó y el PSPV Una de las zonas más degradadas del Cabanyal, en la calle San Pedro. / irene marsilla El alcalde afea la ausencia de la edil de Protección Ciudadana en la reunión y los socialistas afirman que Menguzatto no fue convocada por correo LOLA SORIANO VALENCIA. Jueves, 13 septiembre 2018, 01:14

La degradación de las viviendas y los comportamientos delictivos e incívicos en el Cabanyal se han convertido en una patata caliente para el gobierno municipal. Si bien el martes la plataforma Salvem el Cabanyal y la asociación de vecinos abandonaron una reunión convocada por el Consistorio sobre convivencia para exigir más seguridad en el barrio, ayer, volvió a estallar un nuevo conflicto, esta vez en el seno del gobierno municipal.

Y es que el alcalde convocó a una reunión a concejales y, a la conclusión del encuentro, Ribó afeó la ausencia de la edil de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato. Dijo que no había podido «hablar directamente con la concejal de Policía porque no ha venido y desconozco los motivos». Desde el PSPV aseguraron que la concejal no asistió porque «no había sido convocada de forma oficial». Afirman que desde Alcaldía se envió un correo electrónico dirigido a varias delegaciones, como Urbanismo; Vivienda; Cultura Festiva; Innovación o Igualdad, pero que no llegó a Protección Ciudadana.

En Compromís afirmaron que «estaba doblemente convocada, ya que se enviaron correos y el lunes se informó en una reunión de coordinación del gobierno, donde estuvo la portavoz del PSPV».

Desde el PSPV insistieron que el correo no llegó a Menguzzato y que se enteró la tarde antes en una reunión del grupo socialista, pero ya tenía solicitada la jornada para asuntos personales. Tampoco pudo estar el edil de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, que ya tenía una reunión en Madrid sobre los antiguos cuarteles de San Vicente. El edil envió a un responsable del departamento.

El alcalde aseguró ayer que se trataba de una reunión programada con tiempo, pero en la convocatoria se detalla claramente que era una reunión acordada el lunes y que se convocaba «con carácter urgente». Esa urgencia coincide con dos comunicados emitidos por Salvem el Cabanyal y la asociación de vecinos en los que muestran su hartazgo con los problemas del barrio.

Ribó no se extendió en la valoración sobre el plante de los vecinos al Ayuntamiento. Preguntado sobre qué mensaje mandaría a los vecinos que no están contentos con el ritmo de los proyectos en el Cabanyal, mencionó la reunión del pacto de convivencia y dijo que «fueron muchos vecinos y, por haber, hasta hubo representación de bandas de música». Y reconoció que «es cierto que algunas asociaciones y vecinos se fueron, pero están en su derecho».

El día anterior reconoció que es normal que haya críticas, mientras que ayer indicó que «vamos a reincentivar una comisión a nivel de los funcionarios destacados que trabajan en este tema para coordinarse mejor». El alcalde afirmó que uno de los puntos acordados es «la necesidad de perseguir los comportamientos delictivos». Señaló como prioritario actuar ante la venta de droga. Ribó matizó que «no lo hemos de hacer nosotros -el Ayuntamiento- o se ha de hacer con coordinación con la fuerzas de Seguridad Nacional» y anunció que va a pedir un encuentro con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio. Dijo que «se ha de operar rápidamente porque es una de las quejas que queremos solventar con la Policía Nacional».

Trató el tema como un anuncio, pero desde la delegación del Gobierno dijeron que ya se acordó en julio «reforzar la presencia en Orriols, Cabanyal y Malvarrosa», así como coordinar la labor de la Policía Nacional y la Policía Local en acciones de control de droga y seguridad. Y añadieron que las puertas de la delegación siempre están abiertas.

La portavoz socialista, Sandra Gómez, salió en apoyo de Fulgencio y afirmó que «el cambio en la dirección de la delegación del Gobierno es una oportunidad de cara a atajar los problemas de la zona cero del Cabanyal. Tenemos un delegado que sí tiene una posición proactiva para colaborar en los problemas de los vecinos que se quejan con razón».

Desde València en Comú, las concejales María Oliver y Neus Fábregas, propusieron que «se establezcan prioridades para poner orden ante el alto número de proyectos previstos». También demandaron que «no se criminalice a la población gitana que forma parte del patrimonio cultural del barrio» y añadieron que «existen fuertes intereses económicos para hacer proliferar discursos alarmantes contra las minoría como herramienta de gentrificación y expulsión».

Por otra parte Ribó explicó que en breve se dará a conocer el plan especial del Cabanyal y que «será el barrio con inversiones más elevadas presupuestadas de toda Valencia y alcanzarán los 100 millones». Eso sí, dijo que «nos gustaría correr más, pero a veces entran en juego dos o tres administraciones y los problemas tienen la marcha que tienen».

Desde Ciudadanos dijeron que convivencia en el barrio «está peor que hace tres años», según el portavoz, Fernando Giner. El edil indicó que en tres años el padrón ha bajado en 404 personas. El edil Narciso Estellés lamentó los retrasos de los proyectos «porque hay que recalendarizarlos con casos sangrantes como el centro cívico, el de personas mayores o la escuela infantil».