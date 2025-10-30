Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Celebración de una noche de Halloween, en Valencia. Irene Marsilla

La Policía Local vigilará 13 zonas de ocio de Valencia durante la Noche de Halloween

Los 125 agentes de refuerzo realizarán controles y se impedirá el acceso de alcohol y vidrio en el casco antiguo

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:11

Muchos jóvenes preparan ya hoy sus disfraces para celebrar este viernes la tradición importada de Halloween en distintos puntos de Valencia. Por eso, la Policía ... Local de Valencia ha diseñado un dispositivo de seguridad con 125 agentes que reforzarán el turno diario para vigilar trece zonas de la ciudad durante la noche de Halloween.

