La Policía Local vigilará 13 zonas de ocio de Valencia durante la Noche de Halloween

Muchos jóvenes preparan ya hoy sus disfraces para celebrar este viernes la tradición importada de Halloween en distintos puntos de Valencia. Por eso, la Policía ... Local de Valencia ha diseñado un dispositivo de seguridad con 125 agentes que reforzarán el turno diario para vigilar trece zonas de la ciudad durante la noche de Halloween.

«El objetivo de este operativo especial es garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia y el descanso de los vecinos en una de las noches más concurridas del año», tal como ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell.

«El dispositivo incluye la implantación de controles estáticos y dinámicos de documentación, alcohol y drogas, con el fin de prevenir conductas de riesgo y asegurar una celebración responsable», ha explicado el edil, tras recordar que «Halloween es una noche festiva, pero también de convivencia para todos».

Cerrarán al tráfico gran parte del centro histórico

Las zonas donde se concentrará la mayor presencia policial serán Ruzafa, Benimaclet, la plaza del Cedro, la avenida de Blasco Ibáñez, la plaza de Honduras, la plaza de España, las inmediaciones de la estación Joaquín Sorolla, la Cruz Coberta, la avenida de Los Nanrajos y la Marina de Valencia, además del centro histórico, que permanecerá cerrado al tráfico en determinados puntos.

El concejal ha indicado que para evitar la introducción de alcohol y vidrio en el casco antiguo, se ubicará contenedores de residuos sólidos en las plazas del Carmen, plaza de la Reina y de la Virgen. Asimismo, ha apuntado que se realizarán inspecciones en locales de ocio y establecimientos para comprobar el cumplimiento de los aforos y las medidas de seguridad.

Por lo que respecta a la mayor movilización de agentes, esta se llevará a cabo entre las 22 y las 6 horas, aunque los controles se mantendrán posteriormente para atender posibles desplazamientos durante la madrugada. Además, se establecerán puntos de control en otras zonas de la ciudad con el propósito de prevenir el consumo de alcohol y drogas al volante.

Por último, Jesús Carbonell ha hecho «un llamamiento a la responsabilidad y al respeto al descanso vecinal, porque la convivencia y la seguridad son la mejor forma de disfrutar de la noche de Halloween».