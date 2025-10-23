La Policía Local de Valencia condecora a los agentes que realizaron «servicios extremos» en la dana Los trágicos recuerdos de la riada y los actos heroicos que salvaron vidas marcan la festividad del Santo Ángel de la Ciudad en Valencia

La Policía Local de Valencia ha condecorado este jueves durante la celebración del día de su patrón a los agentes que participaron en rescates extremos en la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha destacado en su discurso la entrega, generosidad y profesionalidad de estos policías locales durante los peores momentos de la riada.

La festividad del Santo Ángel de la Ciudad ha estado marcada por los trágicos recuerdos de la riada, pero también por actos heroicos que salvaron muchas vidas. La alcaldesa ha afirmado que tenía «el corazón más encogido que nunca, porque es un día de reconocimiento a todos los agentes que lo dieron todo durante la dana».

Acompañada por autoridades civiles y militares, los alcaldes pedáneos y representantes municipales de otras localidades afectadas por la riada, Catalá resaltó que los agentes de la Policía Local estuvieron «a la altura» por los 2.726 operativos que realizó en las pedanías afectadas.

También prestaron servicios en otros municipios afectados como Alfafar, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví y Benetússer; y coordinaron la «inmensa solidaridad del resto del país que nos enviaron a sus policías locales para ayudar» en la zona. «En total, una operación de coordinación de 21.822 operativos de las diferentes plantillas», precisó Catalá.

«Sé que cada uno de vosotros, aún sufriendo el golpe de la dana directamente o con familiares y amigos afectados, no dudasteis en honrar vuestro lema: proteger y ayudar. Y lo digo con conocimiento de causa porque lo viví en primera persona con vosotros en esa noche trágica y en las durísimas semanas posteriores», manifestó la alcaldesa. «Una tarea gigantesca, un reto sin precedentes», añadió Catalá.

El concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, y el jefe del cuerpo, Ángel Albendín, destacaron también el compromiso y gran esfuerzo de los agentes que forman parte de la plantilla de la Policía Local de Valencia. Los alcaldes pedáneos de La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar-Oliveral, las tres pedanías de Valencia afectadas por la barrancada, acudieron al acto y fueron mencionados por la alcaldesa en su discurso.

A título póstumo se entregó la Cruz al Mérito Profesional con distintivo rojo al agente Rubén Lima, que falleció el 29 de octubre de 2024 al quedar atrapado en el aparcamiento subterráneo de su comunidad cuando auxiliaba a un grupo de vecinos que se encontraban en su interior. Un familiar recogió la medalla en nombre de este policía de Valencia que entregó su vida en el servicio a los demás.

También se entregaron 19 medallas al Mérito Profesional con distintivo azul a otros tantos miembros del cuerpo policial y, entre ellos a ocho agentes que participaron en rescates de extrema dificultad durante la dana. Entre estos se encuentra Miguel Montes Cabanillas, que salvó a varios ancianos de la residencia inundada de Picanya que estaban en situación de grave riesgo. Varios de los internos fallecieron aquella noche.

El inspector Ricardo Álvarez y el agente Manuel Moreno rescataron a una mujer en una vivienda aislada, y también salvaron la vida, junto a los bomberos, al oficial Jefe de la Policía Local de Massanasa cuyo vehículo estaba «completamente sumergido» en el agua en Castellar, y solo divisaban su brazo sacado por la ventanilla.

Otros de los condecorados, el inspector Miguel Ángel López Beltrán, el oficial Luis Trejo Delgado, y los agentes Juan Ángel García-Soto Rojas, Alejo Borja Romero Lorenzo, e Iván González Becerril, tuvieron una «decisiva actuación» en numerosos rescates, entre ellos el de una mujer que estuvo cuatro horas agarrada a una valla de la gasolinera de Forn d'Alcedo, donde trabajaba. «Un rescate que vivimos en directo desde la sala de emergencias y créanme que fue angustioso», dijo la alcaldesa.

Un policía estuvo hablando por teléfono con la afectada desde el primer momento, y lograron rescatarla después de varios intentos. Estos agentes, junto a bomberos, también rescataron a ocho adultos y un bebé de diez meses atrapados sobre el tejado de una vivienda de dos plantas; así como a un matrimonio de avanzada edad en Forn d'Alcedo, cuya planta baja estaba totalmente anegada.

También recibieron la Medalla de la Policía Local con distintivo azul mandos de la Policía Local de Madrid, Badajoz y Elche. La alcaldesa destacó también la gran labor de policías municipales de Torrejón de Ardoz y Albacete, que también prestaron ayuda a loa damnificados, así como a los concejales de Movilidad de Málaga, Zaragoza y Alicante, y a las asociaciones de vecinos de la Isla Perdida, Patraix, Benimaclet y Nou Moles.

Catalá recalcó que la seguridad ciudadana «ha sido, desde el primer minuto, una prioridad absoluta para este equipo de gobierno y para mí, como alcaldesa», y agradeció al nuevo jefe de la Policía Local, el comisario principal Ángel Albendín, «su dedicación, compromiso y vocación de servicio».

Catalá finalizó su discurso con un repaso por la gestión municipal en materia de seguridad ciudadana, y señaló que durante estos dos años han abordado la política de seguridad «desde tres ejes fundamentales: más agentes, más medios y mejor iluminación en nuestras calles».

«Hemos apostado por lo más importante: las personas, nuestro capital humano. En el último año hemos incorporado 207 nuevos agentes; hemos creado una nueva unidad de intervención ante situaciones de alta exigencia en seguridad ciudadana, la USAP, que vamos a reforzar aún más; y, además, antes de final de año, completaremos el despliegue de la policía de barrio», concluyó.

Según la alcaldesa, «los resultados avalan la política de seguridad ciudadana», ya que Valencia «lidera el descenso de la delincuencia entre las grandes ciudades españolas: una reducción del 6% en la delincuencia, que supone un descenso tres veces superior a la media nacional».

Además de los servicios de la dana se reconocieron con condecoraciones otros servicios de importancia, como los que realizaron los agentes Carlos P. V. y Carlos C. R., que realizaron maniobras de reanimación y salvaron la vida a un hombre que estaba inconsciente y sin pulso dentro de su vehículo en la avenida de Antonio Machado. O la agente Raquel A., quien franca de servicio descubrió una red de corrupción de menores, así como al grupo de agentes que salvaron la vida a una joven en La Marina que acababa de ser apuñalada. Los policías realizaron un torniquete a la víctima y la trasladaron para que recibiera atención médica urgente.