La Policía Local inspeccionará también apartamentos para buscar los ilegales El Consistorio firmará un convenio con Turismo, rechazado por el PP y sindicatos debido a la falta de personal P. MORENO Sábado, 2 febrero 2019, 00:51

La Policía Local se dedicará también a inspeccionar apartamentos ilegales, según figura en un convenio aprobado ayer por el Ayuntamiento y que firmará con la Secretaría Autonómica de Turismo. La iniciativa pretende controlar el intrusismo y la competencia desleal de algunos propietarios de estas viviendas, que trabajan «ignorando la normativa urbanística y de la nueva Ley de Turismo», según explicó ayer la portavoz del gobierno municipal, Sandra Gómez.

El documento habla de tareas encargadas a la Policía Local como la identificación de estos propietarios, así como las viviendas que carezcan de placa de registro y otras comprobaciones en el terreno. «Queremos trabajar coordinadamente para sacar a la luz los alojamientos ilegales, que serán objeto de un procedimiento sancionador», dijo Gómez.

El acuerdo, que debe firmarse todavía, recibió críticas del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos. El secretario de la entidad en el Consistorio, Jesús Santos, señaló que «parece una broma de mal gusto con el personal tan escaso que tenemos».

Recordó que este año pedirán la jubilación anticipada un total de 164 funcionarios que se acogerán a un decreto que permite el retiro a partir de los 59 años, siempre que se hayan cotizado 37 años. «Esperamos que la concejala de Protección Ciudadana diga algo sobre esto. Le hemos pedido una reunión desde hace tiempo, pero de momento nada. Van a detraer personal para esto donde no hay. A ver cómo lo explican cuando la gente ya no puede ni patrullar por la calle con tantos servicios que no son nuestros», finalizó.

Por su parte, la concejala del grupo popular Beatriz Simón destacó que el gobierno tripartito «no ha hecho nada para propiciar que exista una regulación de los apartamentos turísticos que garantice el equilibrio entre esta actividad económica y el día a día de los barrios de la ciudad».

La edil consideró por último «inapropiada» la medida anunciada por la concejala Gómez de que la Policía Local se encargue de las inspecciones de los apartamentos, cuando sabe que estos profesionales están saturados de trabajo y que no han entrado ni un solo policía desde que gobiernan».