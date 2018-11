Los sindicatos denuncian falta de presupuesto para los uniformes de la Policía Local de Valencia Agentes de la Policía Local. / Damián Torres Los agentes calculan unos 600.000 euros para la ropa de trabajo del Cuerpo municipal ÁLEX SERRANO Lunes, 12 noviembre 2018, 14:33

A la Policía Local de Valencia se le acumulan los problemas. A la falta endémica de personal, que complica el trabajo diario en la calle tal como denuncian los sindicatos, se suman las reacciones al presupuesto municipal. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (Spplb) ha denunciado hoy la «deficiencia» en materia de uniformidad con la que se encuentra el Cuerpo, «donde año tras año el Consistorio presupuesta cantidades irrisorias para ello, dándose la circunstancia de destinarse partidas económicas para la uniformidad de la Policía Local menores a las que en otros municipios se destinan a plantillas con una cuarta parte de policías». Para este año, según cálculos del sindicato, hay presupuestados unos 300.000 euros, 160.000 menos que el pasado ejercicio, siempre tal como indican desde el Spplb.

El portavoz policial del sindicato, Jesús Santos, explica que la semana pasada se les reunió para comunicarles que el expediente destinado a la compra de la uniformidad del año 2018 no va a poder llevarse a término, pasando a ser tramitado para el año que viene. «Esta situación provoca que para el presente año la Policía Local se quede un año más sin renovación de prendas, ahondando aún más en las deficiencias que ya de por sí presenta, una situación que para el Spplb es intolerable e irresponsable», comenta. «No sólo nos dan poco, sino que además lo dejan perder, realizando una gestión presupuestaria desastrosa», lamenta Santos.

«En el primer trimestre del año se confeccionó un proyecto para cuatro años que, consensuado con la Unidad de Recursos de la Policía Local, determinaba de forma clara las necesidades reales en materia de uniformidad para el Cuerpo y donde se hacía necesario un presupuesto aproximado de 600.000 € anuales», señala el portavoz sindical, que lamenta que las previsiones para 2019 «no son mejores: Se nos comunica que se va a aumentar el presupuesto para uniformidad detrayéndolo de otras partidas destinadas a Policía Local; es decir, derivando a uniformidad dinero que en principio iba destinado a otros menesteres que ahora parece que no son necesarios. No sabemos si se trata de una estrategia de dilatación del presupuesto, donde un año no gasto nada y al año siguiente maquillamos la partida presupuestaria de que se dota la uniformidad, aun así sin llegar a lo que realmente se necesita».

El sindicato insiste en que el presupuesto anual de la Policía Local de Valencia es «totalmente insuficiente, irrisorio, con presupuestos más bajos que en poblaciones que tienen una cuarta parte de policías en sus plantillas». «Con las graves carencias y deficiencias en que se encuentra la uniformidad es necesario que el proyecto consensuado a principio de año se lleve a cabo de forma inminente», lamentan desde el Spplb. «Dicho proyecto de uniformidad se trasladó a la Mesa Técnica de Policía el 7 de junio de 2018, donde la Delegación de Policía y Jefatura recogieron el acuerdo y cinco meses después, ahora que se están negociando los presupuestos del próximo año, aún se desconoce qué pretensión tienen sobre el mismo», comenta Santos.