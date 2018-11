La Policía Local ayudará a los inspectores en los controles de los apartamentos turísticos El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que descarta la obligación de conseguir un uso hotelero para poder alquilar viviendas M. G./P. M. Sábado, 17 noviembre 2018, 00:53

valencia. La Policía Local tiene una nueva función: ayudar a controlar los apartamentos turísticos que no cumplan la regulación puesta en marcha el pasado junio con la Ley de Turismo. El acuerdo firmado ayer entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Turismo establece la colaboración de los agentes con los inspectores de la Agencia de Turismo, por lo que los agentes recibirán formación básica sobre la normativa y los procedimientos de sanción.

Visitas conjuntas, traspaso de datos, confirmación de denuncias vecinales y actuación a pie de calle, serán las nuevas tareas de la Policía Local para ser «los ojos» de la Generalitat, como explicó la concejala de Turismo, Sandra Gómez.

Aquellas viviendas sospechosas de no estar en el nuevo registro autonómico serán sancionadas a través de un proceso que pasará a ser competencia de la Generalitat, por lo que las multas y penalizaciones serán más elevadas, como indicó la edil junto al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, tras una reunión de coordinación.

«Nos queremos asegurar de que se ataje desde la Generalitat porque es una garantía de que se cumpla la normativa y se resuelva con éxito. Además, las sanciones dentro de este proceso son más elevadas que a nivel local», destacó Gómez. En Valencia hay 5.700 residencias turísticas que cumplen la regulación pero desde el Gobierno valenciano no quisieron hacer una estimación sobre aquellos alojamientos que incumplen la ley.

En la ciudad, en los últimos meses, ha aumentado la oferta de apartamentos turísticos en un 12%, según datos de la propia Conselleria del mes de septiembre. Asimismo han crecido las pernoctaciones (27%) y la ocupación (13%) en este tipo de residencias. El Ayuntamiento realizó hace más de un año un estudio completo sobre la situación del sector, donde la conclusión fue que 2.400 pisos no estaban inscritos en el registro autonómico. La decisión del gobierno municipal fue hacer cumplir la normativa del Plan General de 1988, muy restrictiva para este tipo de actividad.

Este mandato se ha recrudecido la polémica en algunos barrios por la proliferación de apartamentos. Las asociaciones de empresarios y propietarios han rechazado las críticas de las asociaciones vecinales, al considerar que se producen problemas de convivencia puntuales.

No obstante, la concejalía de Desarrollo Urbano está notificando a los dueños de los pisos que restauren la legalidad urbanística, es decir, que los inmuebles no tengan un uso hotelero y sirvan sólo para residencias. Una reciente sentencia del juzgado de lo Contencioso número 4 de Valencia ha avalado que no es necesario modificar esa calificación, por lo que ha tirado por tierra el argumento principal del Consistorio en los requerimientos.

Fuentes de Desarrollo Urbano señalaron que el fallo será recurrido, para defender la aplicación de los criterios del Plan General. La Ley de Turismo deja la autonomía a los Ayuntamientos para esta regulación, lo que el gobierno municipal está aplicando ya en el Plan de Ciutat Vella, en exposición al público y a la espera de su aprobación definitiva. En algunos barrios del centro histórico no se permitirá la apertura de más viviendas turísticas, para favorecer la llegada de vecinos.