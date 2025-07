La pobreza en Valencia: uno de cada tres niños en riesgo y medio millar de personas en chabolas

«Mis amigos me han invitado a comer en sus casas y me han comprado ropa, pero nunca he pedido dinero»

La historia de Jorge Bargues es una de aquellas que demuestran cómo un cúmulo de infortunios pueden hacer que la vida de un giro de 180 grados, pero también de cómo no rendirse y empezar a revertir la situación. Con 54 años y natural de Valencia, hace casi un año que se quedó sin casa al caer en el paro y no poder hacer frente a la subida del alquiler. Este vaivén le llevó a tener que dormir junto a su pareja en el coche de un amigo para evitar tener que hacerlo en la calle.

Dice que sus allegados le ¡ofrecieron dinero para salir adelante pero él, por principios, lo rechazó: «Me han invitado a comer en sus casas y me han comprado ropa, pero nunca he pedido dinero».

Jorge ha estado en distintos albergues de la ciudad como el centro de atención a emergencias sociales de Santa Cruz de Tenerife, el de San Juan de Dios, el de San Esteban de Cáritas y ha tenido que recurrir al comedor social de Casa Caridad. En el proceso tuvo que separarse de su actual pareja al no poder coincidir juntos en el mismo tipo de instalaciones al estar segregadas por sexos. Acumula mucha experiencia en la hostelería y quiere volver a dedicarse a este sector o al cuidado de personas mayores, pero actualmente complementa los cuatro meses de paro que le quedan con extras pues si bien es cierto que ahora vive en un piso compartido gracias a la Fundación Rais, algo más de la mitad del sueldo se le va en el alquiler.

«Considero que la balanza no está muy bien repartida en el sentido de que los jornales no se acoplan a los alquileres al precio de la compra del de la alimentación. Ha subido todo menos los sueldos y menos mal que están estas ONGs y estos albergues porque la verdad es que no dan abasto», asegura este vecino sobre la situación económica actual mientras pide más plazas para atender personas sin hogar.

Resalta la importancia de encontrar un trabajo para poder alquilar una habitación y «por lo menos tener techo», pero también advierte del peligro de acomodarse en el sistema y vivir de subvenciones: «Eres hombre muerto».

A la pregunta de si tiene algún sueño por cumplir responde que sí: ayudar más a los que hayan pasado por su situación. Ahora mismo es consciente de que no puede porque todavía recurre a la beneficencia de Casa Caridad como apoyo a la manutención, pero si por el fuera «haría un centro como este (el complejo que tiene esta entidad en la Petxina) o más grande».

Asimismo, además de agradecer a todas las personas y entidades que donan alimentos, Jorge lanza un mensaje para que los valencianos se animen a formar parte del voluntariado: «Aparte de donar dinero y comida, que es una gran labor que no sabes cómo se agradece cuando estás sin nada. Que vengan a ayudar como voluntarios. Yo no puedo porque estoy recogiendo comida, si no vendría. Y el día que ya no recoja comida, vendré».