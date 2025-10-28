Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una parada de la EMT de Valencia, en imagen de archivo. Jesús Signes

El pleno aprueba la congelación de las tarifas de la EMT en Valencia para 2026

El Ayuntamiento mantiene las tarifas oficiales de los títulos multiviaje y abonos temporales, a la espera de que el Ministerio apruebe las subvenciones al transporte para 2026 que permitan bonificar a los usuarios

L. S.

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 14:39

Comenta

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado la congelación de las tarifas oficiales de la EMT para el año 2026 que dejan con el mismo precio ... todos los títulos, a la espera de que el Ministerio de Transportes apruebe las subvenciones al transporte para 2026, que permitirían la bonificar de los títulos de viajes de los usuarios como en el ejercicio 2025.

