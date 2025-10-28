El pleno aprueba la congelación de las tarifas de la EMT en Valencia para 2026

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado la congelación de las tarifas oficiales de la EMT para el año 2026 que dejan con el mismo precio ... todos los títulos, a la espera de que el Ministerio de Transportes apruebe las subvenciones al transporte para 2026, que permitirían la bonificar de los títulos de viajes de los usuarios como en el ejercicio 2025.

Las tarifas oficiales de la EMT, al igual que en años anteriores, según ha explicado el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell, en su intervención en el pleno, se aprueban oficialmente en el pleno del Ayuntamiento, mientras que las posibles bonificaciones las aprueba la Junta de Gobierno. «Hay que distinguir las tarifas oficiales, que las aprueba el Pleno, de los descuentos que a la vista de la aportación del ministerio para las grandes ciudades, los aprobaría la Junta de Gobierno».

Carbonell ha defendido la congelación de las tarifas y ha recordado que «los gobiernos de Compromís y PSPV en 2017 subieron el Bonobús, que afectó al 40 % de los usuarios, y previamente en 2016 subieron el Bono Oro que afectó al 30 % de los viajeros». Por tanto, ha puntualizado Carbonell, «las subidas de las tarifas aplicadas en los pasados mandatos afectaron al 70 % de los usuarios del transporte público de la EMT.

Asimismo, el edil de Movilidad ha señalado que es necesario esperar a la decisión del Gobierno de España sobre los descuentos del transporte público para que queden reflejados en las tarifas de la EMT, porque además el Real Decreto por el que se aprobaron los descuentos para 2025 no deja claro que se vayan a mantener para 2026.

MovimEMT con tarjeta de crédito

Por otro lado, cabe recordar que desde el 1 de octubre se puede utilizar MovimEMT con tarjeta de crédito, que pretende facilitar todavía más al usuario la utilización del transporte público, y con el cual es posible viajar siempre al mejor precio posible, e incluso gratis.

Con MovimEMT cada validación en los autobuses municipales cuesta a precio de Bonobús, es decir, actualmente a 0,51 céntimos, con una hora de transbordos ilimitados. Pero, además, en un mismo mes, cuando se realicen 41 viajes o se consuman 21 euros, con los actuales descuentos, todos los viajes adicionales son gratis. Por lo tanto, dentro de un mismo mes, se pueden realizar un total de 41 validaciones al mejor precio posible, y después es posible viajar ilimitadamente por toda la red de forma gratuita.