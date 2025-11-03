La plaza del Ayuntamiento de Valencia exhibe ya los nuevos maceteros

El pasado viernes 24 de octubre se aprobó en Junta de Gobierno el catálogo de los criterios técnicos del mobiliario, jardineras, bancos e infraestructuras ... viarias para las plazas céntricas de Valencia, como la del Ayuntamiento, San Agustín, la avenida del Oeste o en zonas como la calle Colón. El hormigón pulido y la piedra natural de bancos y maceteros, la propuesta de la firma Barri Studio, marca la nueva imagen del mobiliario urbano.

Ampliar Los nuevos y los viejos maceteros de la plaza del Ayuntamiento. lp

La playa del Ayuntamiento de Valencia ya tiene instalados los nuevos maceteros. Los vecinos y turistas que circulen hoy por el céntrico enclave verá soportes para plantas de enorme tamaño en tonos grises y en formas circulares y cuadriculares. Los nuevos elementos de granito, tanto los cónicos de de grandes dimensiones como los cúbicos, más pequeños, están siendo replantados con diferentes especies, como flores de pascua. Y los trabajos, que se han iniciado en la medianoche del domingo al lunes, se prolongarán al menos un par de días. De momento, conviven con los maceteros heredado de Ribó, que son cilindrios en tonos verdosos.

Ampliar El nuevo mobiliario en tonos grises de la plaza del Ayuntamiento. lp

Este lunes está previsto que el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, supervise los trabajos de sustitución de los maceteros de la plaza del Ayuntamiento por el nuevo mobiliario urbano.

La desaparición de los maceteros de la plaza del Ayuntamiento, el sello que dejó el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi en el punto cero de la capital, no implica su destrucción, sino que se van a reconvertir para otros usos que nada tienen que ver con lo ornamental y que seguramente hará que sean mucho más prácticos. Los bloques de hormigón de Grezzi se reciclarán para usarse en las colonias de gatos como casas para los animales. El segundo de los usos previstos será como delimitadores en determinadas zonas exteriores de aparcamiento en Valencia.

En total se van a retirar 192 maceteros, todos los que están distribuidos por la plaza del Ayuntamiento y por la calle Marqués de Sotelo. El nuevo proyecto urbano para la plaza del Ayuntamiento incluye la colocación de un máximo de 170.