En primer plano, los nuevos maceteros de la plaza del Ayuntamiento; en segundo plano, el mobiliario urbano del mandato de Ribó. lp

La plaza del Ayuntamiento de Valencia exhibe ya los nuevos maceteros

Los soportes de granito gris, que sustituirán al mobiliario en tonos verdosos de Ribó, se instalan en el céntrico enclave de la capital del Turia

X. Batista

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:17

El pasado viernes 24 de octubre se aprobó en Junta de Gobierno el catálogo de los criterios técnicos del mobiliario, jardineras, bancos e infraestructuras ... viarias para las plazas céntricas de Valencia, como la del Ayuntamiento, San Agustín, la avenida del Oeste o en zonas como la calle Colón. El hormigón pulido y la piedra natural de bancos y maceteros, la propuesta de la firma Barri Studio, marca la nueva imagen del mobiliario urbano.

