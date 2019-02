El plan de Ribó para el nuevo cauce choca con la Ley de Aguas El nuevo cauce, tras unas lluvias intensas a su paso por Quart y Xirivella. / damián torres La Confederación del Júcar señala que, a falta de conocer la propuesta, el lecho del Plan Sur no puede acoger dotaciones al ser zona de evacuación P. MORENO Viernes, 15 febrero 2019, 01:53

Normativas como la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico juegan en contra del plan del alcalde Ribó para utilizar el lecho del nuevo cauce del Turia con fines sociales y ambientales con un canal hasta el río. La propuesta presentada hace unos días por el primer edil habla de áreas de recreo, zonas multiusos y deportivas, así como paseos, carriles ciclistas y hasta huertos urbanos.

La Confederación Hidrográfica del Júcar no se ha pronunciado sobre el proyecto porque todavía no ha sido presentado. De momento es un estudio pagado por el propio Consistorio que declara viable la actuación, una tarea coordinada por el arquitecto Rafael Rivera. No obstante, a preguntas de este periódico fuentes del organismo estatal señalaron sobre la autorización de las instalaciones citadas que «en principio no; todo el lecho del cauce es zona de flujo preferente según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, pero habría que conocer con detalle la propuesta».

Ésta carece de plazos y tampoco tiene presupuesto. El cronograma anunciado por el alcalde es hacer una presentación a los alcaldes pedáneos de la parte sur de Valencia, para seguir con la búsqueda de apoyos en los ayuntamientos de Quart, Xirivella y Mislata. Después, la propuesta sería vista por los responsables del Parque Natural del Turia, la Generalitat y la Diputación, para acabar con el Ministerio de Transición Ecológica. «Es importante su colaboración», señaló. Más que esto, lo que necesita es la autorización para realizar cualquier iniciativa, bien de manera directa o a través de un organismo supramunicipal. De momento, fuentes de la confederación confirmaron que no se ha entregado ninguna documentación ni realizado alguna consulta previa. Esta es la razón de que rechazaran avanzar una primera opinión sobre la transformación de 11,8 kilómetros del nuevo cauce (menos los tres kilómetros que siempre están inundados).

Joan Ribó presenta el proyecto. / LP

La legislación a aplicar sería en cuanto a la afección al dominio público hidráulico la de aguas, como el texto refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Esa es la consideración que tiene el Plan Sur y su titularidad corresponde al Estado.

El documento preparado para el Consistorio señala que en cuanto a la capacidad hidráulica, se ha estimado en unos 5000 metros cúbicos por segundo, reducida por la construcción de nuevos puentes. Es necesario revisar esta previsión dado que se han modificado las condiciones de partida (cambio climático o actuaciones sobre el territorio).

Esta sería una de las claves de la propuesta, que incluye escaleras y rampas de acceso desde las marginales, así como pasarelas o pasos inferiores para salvar la V-30 a ambos lados del lecho del cauce. En opinión de los redactores del documento, es una «actuación que ha generado un entorno agresivo, tráfico intenso en sus orillas, inaccesibilidad e impacto visual. Fue un proyecto eficaz, pero incompleto porque solo consideró el punto de vista de las avenidas, dejando de lado la función ecológica de un río, la barrera que supone el nuevo canal para la ciudadanía y la fauna, y considerando un único cauce aunque haya diferentes avenidas. Ahora podemos concluir lo que se empezó hace 50 años».